Estación de Metrovalencia repleta de viajeros a la espera de acceder a uno de los trenes. JL BORT

La precaria situación del transporte metropolitano de Valencia empuja a más de un millón de personas a viajar en coche

Expertos y usuarios critican las continuas averías y retrasos de los ferrocarriles, que dan servicio a unos 200.000 vecinos

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:45

Comenta

«No podemos hablar de metro para referirnos a un servicio ferroviario con una periodicidad superior a 15 minutos». Esta contundente frase la pronunció esta ... semana Vicent Esteban, catedrático de la Universitat Politècnica de Valencia, durante una jornada organizada por la Asociación de Ingenieros de Caminos en Madrid. Representantes de Adif y de la Generalitat defendieron el trabajo de recuperación realizado en materia de transportes en este año tras la dana. Cuatro días después, el Gobierno autonómico presentó un plan para invertir más de 800 millones en los ferrocarriles de su titularidad hasta 2030. Buena falta que hace, y lo mismo sucede con la red de Cercanías de Renfe, si se analizan un poco los datos de movilidad y se escucha a los usuarios. La gente quiere usar más el transporte público pero se ve abocada a coger el coche cada día para ir a trabajar o acudir a su centro de estudios.

