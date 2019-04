Policías hacinados en 49 m2 La oficina de atención al ciudadano de la Policía Local de Llíria. / lp Los agentes de Llíria critican el mal estado del retén, sin calabozos y con escasa luz JOSÉ MOLINS VALENCIA. Martes, 9 abril 2019, 00:12

Un informe de prevención de riesgos laborales constata que la Policía Local de Llíria está trabajando en unas instalaciones con múltiples deficiencias, que los propios agentes están criticando en los últimos días. El retén tiene 49 metros cuadrados, donde hay escasa luz y además no disponen de calabozos para los detenidos.

Desde el pasado lunes empezaron las obras de reforma del espacio policial, que se espera que acaben en unos seis o siete meses, y durante todo ese tiempo los agentes deberán permanecer en un edificio del siglo XVII, Ca la Vila, rehabilitado expresamente para acoger a los policías en algunas estancias, pero con múltiples barreras arquitectónicas y espacios muy pequeños. Insuficientes para los 40 agentes de Llíria. Sólo disponen de un baño, que comparten con el público en general, y las taquillas, que son de plástico y muy reducidas, se encuentran apiladas unas encima de otras en un habitáculo. Como todas están juntas en los vestuarios, las mujeres deben ir a cambiarse de ropa al baño.

El informe, solicitado por el delegado de Prevención del ayuntamiento, se hizo con fecha 8 de marzo, tres semanas antes de que los policías empezasen a trabajar en las provisionales instalaciones, y aún así critican que el gobierno municipal no haya arreglado nada. El delegado califica de «deficientes» las dependencias de servicios higiénicos, descanso y primeros auxilios. El local donde atienden al público, toman nota de denuncias y avisos tiene 49 metros cuadrados, mientras que en la planta baja los vestuarios tienen 65 metros. Al mismo tiempo hay trabajando cinco policías de los 40 del total de la plantilla, debido a los turnos y libranzas. El informe detalla que no hay señalización contra incendios ni de evacuación. Además, los cuadros y cables eléctricos están desprotegidos y no se alcanza el nivel recomendado de luz, debido a que al ser un edificio antiguo protegido, no se pueden colgar focos en el techo.

«Tienen espacio ahí, aunque no es el ideal, pero van a hacer un esfuerzo», dice el alcalde de Llíria

El alcalde, el socialista Manuel Civera, que se ha gastado 700.000 euros en el futuro retén y 25.000 en reformar el provisional, considera que se trata de algo pasajero: «Tienen espacio ahí, no es el ideal pero sí lo tienen, es una planta baja exprofeso para ellos. No es lo más cómodo, pero no podíamos construir un edificio nuevo, tenía que ser en el mismo sitio la reforma. Se han rehabilitando unas dependencias de 25 años. Hubiera preferido construir otro edificio nuevo como la Guardia Civil, mi intención era esa, pero Compromís y PP dijeron que no. Pero los agentes son profesionales y lo van a asumir, van a hacer un esfuerzo en estos meses».

Los agentes recelan de que el plazo de fin de obras sea de seis meses y aseguran que algunos marcos de las puertas se han roto, los cables de los ordenadores están colgando e incluso que, por no poner un vinilo traslúcido, desde la calle se puede ver cómo se cambian de ropa.

Una situación que para Reme Mazzolari, concejala del PP, supone «algo denigrante para los agentes, una adulteración de los derechos de los policías y de la ciudadanía, que puede afectar a la atención a los vecinos». La edil asegura que los coches patrulla apenas tienen sitio para aparcar en la zona, en especial en días de mercadillo o procesiones. Mazzolari critica que el alcalde no ha ejecutado el traslado provisional en condiciones.