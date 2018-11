Policías de Valencia entre pulgas, cajas y cascotes Crítico. Sin duda Zapadores es el mayor punto negro de las Fuerzas de Seguridad en la Comunitat. / LP Los agentes denuncian edificios ruinosos, archivos en garajes y material deteriorado | La comisaría de Exposición sufre una de las situaciones más surrealistas: un mazo para derribar una pared sustituye a la inexistente salida de emergencia ARTURO CHECA Valencia Domingo, 11 noviembre 2018, 20:56

«En caso de incendio, ese local es una ratonera». No se refiere la advertencia a un pub de mala muerte, ni a una tienducha o un establecimiento abierto al margen de la legalidad de cualquier tipo de licencia de actividad. Hablamos de la comisaría de Exposición, un emblemático escenario policial de la ciudad de Valencia, enclavado en pleno paseo de la Alameda. Las instalaciones corresponden a un antiguo bajo comercial «con sólo cinco metros de fachada». Pero lo dramático de la comisaría no radica principalmente en lo angosto de su distribución. «Sólo hay una salida, la que da al paseo de la Alameda. En caso de incendio, no hay otra forma de huida que tirar abajo la pared», subraya Miguel Ángel García, secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Y culmina el absurdo de la situación con una tremenda revelación: los agentes «tienen un enorme mazo en el despacho del fondo como salida de emergencia».

El hundimiento de un techo en el complejo de Zapadores, y su caída sobre la mesa del inspector jefe de la unidad de Caballería (por fortuna, cuando el mando policial no se encontraba) ha devuelto a la palestra el lamentable estado de la mayoría de las dependencias policiales de la Comunitat y la acuciante falta de medios con la que los agentes hacen su trabajo. Ni siquiera es la primera vez que unas dependencias policiales se caen a pedazos. El hundimiento de parte de la comisaría Centro obligó a separar sus dependencias entre dos locales de la calle Maldonado y en el antiguo bar de Zapadores, una circunstancia que denuncian todos los sindicatos policiales consultados: SUP, Confederación Española de Policía (CEP) y JUPOL.

Garaje de la comisaría de Quart de Poblet, mobiliario raído y una picadura de pulga en un policía del Marítimo. / LP

Víctimas sin intimidad

En el Marítimo, con la comisaría ubicada en un antiguo chalé, las inconveniencias de los policías no consisten sólo en dependencias vetustas o inadecuadas. Las picaduras de pulgas son frecuentes entre los agentes. Y las inconveniencias afectan en esta ocasión incluso a los ciudadanos. Las reducidas dimensiones de la Oficina de Atención al Ciudadano, donde tres policías tienen que compartir una misma habitación, sin intimidad ni separación entre denunciantes, hace que el lugar pueda ser escenario de reunión al mismo tiempo de «una víctima de violencia de género denunciando, con un señor enfadado al lado al que le han rajado las ruedas del coche, una anciana a la que han estafado unos instaladores falsos del gas y, en la cuarta mesa, una patrulla haciendo un parte de intervención», pone de ejemplo el representante del SUP.

Sillas raídas en las comisarías o botas con agujeros en la suela, otras carencias policiales

La falta de espacio en muchas dependencias de la Policía Nacional es otro problema enquistado. La comisaría de Quart de Poblet es uno de ellos, donde literalmente han tenido que colocar el archivo en el garaje. «Se han puesto estanterías para el archivo de documentación disminuyendo el espacio para salir y entrar y aumentando la carga de fuego en el garaje ante un posible incendio», critica Fran Estacio, delegado regional de la CEP.

En dicha demarcación, la carencia de habitáculos adecuados se manifiesta en algo tan asombroso como el lugar que ocupa una de las dependencias de una de las unidades más primordiales de la Policía Nacional, como detallan desde el CEP: «Se ha creado un despacho de la Científica en el garaje, con techo de uralita».

Cajas y enseres amontonados en la comisaría de Quart de Poblet, grietas en el suelo de una estancia de Zapladores y la suela de una bota policial dañada. / LP

La antigüedad de los medios con los que trabajan los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunitat es palpable también en algunas de las fotos que manejan los representantes del sindicato Jupol, entidad surgida en los últimos meses tras el movimiento de todas las Fuerzas de Seguridad que ha logrado la equiparación salarial de agentes de los diferentes cuerpos. Una silla con el forro absolutamente desgarrado, otra con una de las ruedas de sus patas rota de tanto uso, o una de las botas del uniforme reglamentario con un tremendo agujero en sus suelas son algunas de las estampas de los viejos equipos de la Policía Nacional.

El Gobierno sólo estudia el centro de denuncias de Bravo ¿La comisaría de Bravo o la comisaría de Oltra para atender de manera especializada a las víctimas de violencia de género? Ana Botella, la secretaria de Estado de Seguridad, ha contestado a una pregunta del PP que sólo trabajan en un proyecto. Y ese no es otro que la comisaría ideada por la consellera Gabriela Bravo. Este centro de denuncias está previsto que se instale en la Ciudad de la Justicia. Botella, no obstante, rodeó de cierta incertidumbre el proyecto con frases como: «Estamos valorando...» o «Si se puede, se hará». No mencionó la propuesta de Mónica Oltra, quien quiere instalar la comisaría en el Centro Mujer 24 horas. El Consell aún sostiene que ambos proyectos son compatibles.

Y mientras, la lamentable punta del iceberg que supone Zapadores y su ruinoso estado sigue sin fecha de inicio de las nuevas obras anunciadas por el ministro Fernando Grande-Marlaska. Como ya publicó LAS PROVINCIAS el pasado viernes, desde Interior no se comprometen ahora a ofrecer ningún plazo para el comienzo de la rehabilitación anunciada por el ministro a mediados de septiembre, aunque aseguran que la reforma de Zapadores es una «prioridad número uno a nivel nacional». Pero, como subrayó esta semana Fran Estacio, «hace tiempo que nos hemos cansado de intenciones». En la capital, otro punto negro aparece en la comisaría de Tránsitos, ubicada en la plaza de Roncesvalles, en un antiguo colegio. «Una de las principales problemáticas de las dependencias de la Policía Nacional en Valencia es que no son edificios construidos para ser comisarías sino construcciones ideadas para otros usos», indican desde el SUP. Y en este caso saltan a la vista «desperfectos en las paredes y la oficina de denuncias con puertas de la primera mitad del siglo pasado, sobre la cual se ha dado una capa de pintura tras otra», lamenta Miguel Ángel García. Sagunto sufre un «grave problema con la seguridad» los jueves y sábados por la mañana, como lamentan desde la CEP. Un mercadillo que tiene lugar a las puertas de la comisaría deja casi sin salida a los coches patrulla y obliga a que los detenidos se mezclen con ciudadanos y puestos ambulantes.

«Paterna, Xirivella o Torrent están bastante bien, que no todo sea despotricar», añade el enlace policial del SUP. Aunque en esta última comisaría ha pasado «cinco años sin aire acondicionado», algo que según Jupol se ha subsanado este año tras numerosas quejas de ciudadanos que se asaban o congelaban cuando acudían a denunciar o a renovarse el DNI. «Las administraciones autonómicas tienen buenas instalaciones, como la ciudad administrativa del Nou d'Octubre, o la Seguridad Social o Hacienda, y nosotros, en situación lamentable», critica Jupol.