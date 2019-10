Más pobres que hace una década Obreros trabajando en un edificio en Valencia. / jesús signes El anuario de Eurostat muestra cómo las capitales de los países de la UE son polo de atracción del personal más cualificado | La renta de los valencianos cae pese a que destaca su alto nivel educativo en Europa JUAN SANCHIS Valencia Miércoles, 9 octubre 2019, 00:24

La crisis que se inició en 2008 supuso un empobrecimiento de los valencianos. Han pasado ya diez años y parece que la recuperación no ha conseguido todavía alcanzar los niveles previos a la recesión. A partir de los datos que ofrece el anuario de la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) se puede comprobar que la Comunitat se encuentra ahora en peor situación en términos de PIB per cápita que hace una década.

Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra y Aragón son las únicas comunidades españolas en las que el Producto Interior Bruto por habitante se encuentra en el promedio de la UE cifrado en unos 30.900 euros anuales. El resto se encuentra por debajo. Es el caso de la Comunitat donde los últimos datos del PIB per cápita regionalizado de la Comunitat correspondiente a 2018 es de 22.657 euros.

Según los datos del anuario, el PIB por habitante de la Comunitat se encontraba en 2017 entre el 75 y el 90% de la media europea, mientras que justo antes de la crisis se situaba en el entorno del 100%.

Pese a la recuperación experimentada en los últimos años con fuertes crecimientos del PIB, la Comunitat ha experimentado en esta década un proceso de empobrecimiento similar al de la mayor parte de las regiones españolas.

No quiere decir que no haya subido la renta. El informe apunta a que se ha producido un incremento en todas las autonomías, pero este no ha evitado que todas se hayan alejado del promedio de la UE.

Eurostat señala, en esta línea, que las regiones más pobres de España son Extremadura, Melilla, Ceuta y Canarias donde el PIB por habitante oscila entre el 64 y el 75% de la media europea.

El proceso que se ha producido en España es similar al que se ha vivido en buena parte de las regiones de Europa durante la crisis económica. La recuperación no ha sido lo suficientemente profunda para permitir que se acorte la brecha entre las regiones más ricas y más pobres de la Unión.

El anuario recoge también el fenómeno de la despoblación, que no sólo está afectando a las regiones interiores de España y la Comunitat Valenciana. Se trata de un problema que se registra en el conjunto de la UE y en la que también está presente el bajo crecimiento vegetativo de la población.

Asociado a ello se encuentra el fenómeno del envejecimiento de la población. Según el anuario, un quinto de la población europea tenía en 2018 más de 65 años.

Educación

La Comunitat se encuentra, por el contrario, entre las regiones de vanguardia en la UE en el terreno educativo. Durante estos años se ha registrado un incremento en el nivel formativo en todas las regiones, según Eurostat. En 2018 casi un tercio de la población europea (32,8%) en edad de trabajar tenía un título de enseñanza superior, lo que supone ocho puntos porcentuales respecto a una década antes.

En este sentido, entre el 40 y el 50% de los valencianos entre 30 y 40 años ha pasado por la universidad, por encima del promedio.

El estudio de la Unión Europea señala que las capitales nacionales están actuando como un polo de atracción para la población más cualificada del país. Este fenómeno que está dando con más fuerza en el norte y oeste de la Unión.

Así lo reflejó el pasado domingo este periódico en un reportaje en el que se mostraba cómo Madrid se ha convertido en un auténtico polo de atracción para los jóvenes más preparados en España.

Este hecho no se limita únicamente al interior de los países sino que supera las fronteras. El movimiento de personal cualificado se está registrando de forma más intensa desde los países del este a los del oeste.

En el campo de la educación primaria, la Comunitat se encuentra dentro de los parámetros europeos con más del 95% de la población escolarizada.

Por otro lado, en 2018 el porcentaje de la población europea en edad laboral (entre los 20 y los 65 años) era del 59,5%, 1,7 puntos por debajo de hace una década. En este parámetro, tanto la Comunitat como el conjunto de España (salvo Castilla y León) se encuentran por encima de la media europea. El área metropolitana de Londres fue la que presentaba un mayor porcentaje de población en edad de trabajar. Extremadura en el caso de España se encuentra al frente de la clasificación.