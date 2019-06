Las playas, con servicios mínimos Arranca la temporada de verano con los recursos a medias en el primer fin de semana de calor | Los perjudicados son los bañistas, vecinos, turistas y hosteleros. Lamentan la tardanza en la puesta en marcha de las tumbonas y la vigilancia salvavidas MAR GUADALAJARA MAR.GUADALAJARA@LASPROVINCIAS.ES Domingo, 2 junio 2019, 00:37

VALENCIA. El sol aprieta pero el aire amortigua el calor. Las terrazas están abarrotadas. En manga corta, con bermudas, sandalias, traje de baño y la toalla al cuello en busca de un trozo de arena que harán suyo por unas horas. No son pocos los que deciden cargar con neveras, otros hacen primero la reserva para comer en el restaurante para «disfrutar sin preocupaciones del día de playa». Llegan en bicicleta, moto, coche, en transporte público y hasta en barco; este fin de semana las playas de la ciudad son los lugares más concurridos. Aunque se hace esperar, cuando llega lo hace para quedarse. El calor no avisa , aunque en Valencia su llegada coincide este año con el primer fin de semana del mes de junio y con el arranque de la temporada de verano. Las playas esperan la primera oleada de bañistas pero con los servicios mínimos hasta el próximo día 15.

«Solemos venir sobre en estas fechas, nos gusta alquilar hamacas y pasar el día entero, traemos comida y de provisiones», comenta Juanjo al bajar del coche junto a su mujer y sus dos hijos, señalando las bolsas que llevan. Pero para las hamacas tendrán que esperar. En la playa de la Malvarrosa aún no están disponibles. La única playa municipal que este fin de semana cuenta con el montaje de sombrillas y hamacas es la del Cabanyal.

«El montaje va muy rápido, más que nunca; hemos triplicado los medios y el personal para poder hacer el trabajo de dos meses en 15 días», explican desde la empresa Mar y Sombra; encargada de prestar este servicio. La tardanza en la concesión de los permisos obliga a emplazar este servicio, que llega con dos meses retraso este año.

Al final del paseo de la playa de Pinedo se concentran quienes quieren disfrutar del baño con sus perros. Una señal a la entrada del acceso a la arena, prohíbe el paso de canes, pero como ese es el espacio que se habilita en los meses de verano, muchos acuden allí pese a que aún no se permite el acceso. No será hasta el próximo 15 de junio cuando se establezca el límite.

«La verdad es que no hay mucho respeto, porque pese a que no está permitido, la gente hace lo que le da la gana», comenta Carmen, relatando como antes había llamado la atención a un chico que no había recogido las heces de su perro dejándolas en mitad de la arena.

Los hosteleros de Pinedo reciben quejas a diario. «Que si el olor, que si no tienen respeto, que está todo muy sucio», Belén, dueña de uno de los establecimientos cercanos a la playa para perros, enumera las críticas diarias de sus clientes. «La verdad es que todos los negocios hemos intentado que haya más control o que se vigile a quien no respeta y es cierto que la playa está muy limpia salvo ese tramo», añade.

Pese a que la playa está llena y ya no hay apenas espacio en la primer línea, algunos de los servicios municipales aún no han llegado a Pinedo. Tampoco a El Saler, l'Arbre del Gos, ni La Garrofera. Belén reconoce que «todo lo que ocurra en la playa nos acaba afectando», explica que la puesta en marcha de los recursos también. «Si pusieran antes las hamacas o el servicio de socorrismo a nosotros nos vendría de lujo, todo eso ayuda a que nosotros tengamos trabajo», comenta.