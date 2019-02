El plástico de Utiel llegó de empresas canarias y concesionarias de basura Imagen del vertedero con la silueta de Utiel al fondo. / J. Signes La Conselleria de Medio Ambiente y el Ayuntamiento tienen identificadas a las firmas que llevaron las toneladas de fardos de residuos HÉCTOR ESTEBAN Valencia Lunes, 4 febrero 2019, 00:53

El Seprona de la Guardia Civil reclamó en noviembre de 2017 el listado de las empresas que descargaban plástico en las instalaciones de Utiel Recicla, que sin la debida autorización ambiental hizo acopio durante meses de toneladas de fardos de este residuo. El silencio ha sido la respuesta habitual cada vez que se ha preguntado en la administración sobre el nombre de las sociedades que han descargado durante meses las más de 43.000 toneladas de un plástico que se debería haber llevado a gestores de residuos autorizados.

El listado de las empresas existe y está negro sobre blanco en los documentos que están en poder del Ayuntamiento de Utiel y de la conselleria de Medio Ambiente. De hecho, la dirección general de Calidad Ambiente que dirige Joan Piquer es la que remitió a las empresas afectadas la orden para que comenzaran a retirar todos los plásticos de la planta de Utiel Recicla. Una tarea que durará meses y que la propia Generalitat valoró en más de un millón de euros de gasto.

Todas las empresas que figuran en el expediente de Utiel Recicla entran dentro de la llamada economía circular, que pretende aprovechar al máximo los recursos y la reutilización de los elementos para que no vuelvan al medio ambiente. El problema es que hay residuos que ya no se puede reciclar y que tienen que acabar en algún sitio. El destino lógico sería el de gestores autorizados aunque en este caso fueron varias las empresas las que llevaron fardos de plástico a la planta de Utiel Recicla a un precio bastante económico, lo que solucionaba uno de los grandes problemas del reciclaje, que no es otro que qué hacer con aquello que ya no se puede tratar.

En el expediente figura una de las grandes empresas del plástico en las islas Canarias

Una de las empresas que ha llevado una gran cantidad de toneladas a Utiel gestiona la planta de Piedra Negra, el mayor centro de vertido de residuos de la provincia de Alicante y que recibe los deshechos de 37 municipios del sur de la Comunitat Valenciana. De hecho, varios de los camiones que estos días han entrado en la planta de Utiel Recicla a cargar fardos de plástico han tenido como destino final esta planta que está ubicada en la localidad de Xixona. Piedra Negra ya fue centro de la polémica hace unos meses porque enterraba todo tipo de residuos sin tratar. La firma que gestiona esta instalación ha firmado varios contratos con distintos consorcios para la gestión de residuos.

Otra de las firmas que figura en el listado de la conselleria de Medio Ambiente y del Ayuntamiento de Utiel es una empresa de plásticos de Canarias con vinculaciones empresariales de la Comunitat Valenciana a través de algunas plantas de tratamiento de plástico ubicada en Alzira. En el registro oficial de entrada de fardos figura esta firma, por lo que parte de las43.000 toneladas que hay en Utiel Reciclaproceden de las islas Canarias y la conselleria de Medio Ambiente ha instado a esta firma a que retire todo aquel material que llevó a una instalación que no contaba con la autorización medioambiental pertinente. Esta mercantil canaria cuenta con importantes subvenciones del gobierno autonómico y de varios ministerios. La empresa también está acogida al transporte marítimo y aéreo del gobierno de España, que está cofinanciado con fondos de la Unión Europea y que permite abaratar los costes. En el listado que manejan las dos administraciones figuran un total de seis empresas, aunque se baraja que pueda existir alguna más vinculada al transporte de residuos plásticos a Utiel Recicla, por lo que la investigación sigue abierta. Algunas de ellas trabajan a nivel nacional, aunque mantienen bases operativas en la Comunitat Valenciana para tratar plásticos y recoger los residuos de grandes empresas multinacionales. Hay una con base en Aragón.

A pesar de que habían una investigación abierta de la Guardia Civil desde noviembre de 2017, las empresas continuaron metiendo toneladas de plástico en la instalación porque el Ayuntamiento tardó más de medio año en iniciar el expediente de cierre de una planta de almacenamiento que carecía de licencia ambiental. A lo largo de los próximos meses -el alcalde de Utiel, Fernando Benlliure, quiere tener el tema solucionado antes del próximo verano- las empresas deben sacar el plástico. De hecho, ya se han puesto en contacto con varias flotas de camiones de transportes de residuos para ir sacando los fardos en una operación con un férreo plan de seguridad contra incendios.