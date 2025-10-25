El pintor Genaro Lahuerta habita en el cine de Valencia La Filmoteca recibe en comodato dos bobinas de una película sobre el artista I La cinta contiene una entrevista con el protagonista I El documental, en color y sonoro, recorre las calles de la ciudad del Turia donde nació y tuvo el estudio I La grabación contiene la visita a la exposición de 1977 en el Ayuntamiento de la capital

Laura Garcés Valencia Sábado, 25 de octubre 2025, 12:46 Comenta Compartir

El pintor valenciano Genaro Lahuerta (Valencia, 1905-1985),aqrtista que figura en la nómina de los pintores más importantes del arte contemporáneo español, también habitó el cine. Lo confirma la película que su familia acaba de ceder a la Filmoteca Valenciana, que se encargará de la conservación de dos bobinas de 16 mm que muestran la vida y el trabajo de un artista cuya obra brilla en grandes colecciones y museos del mundo.

El creador, que formó parte del grupo pictórico Los Ibéricos, es el indiscutible protagonista de las dos bobinas de la cinta 'Genaro Lahuerta. Exposición Antológica 1919 -1977' que han sido depositadas por Genaro Lahuerta Galiana y Lorena Sancho Lahuerta, hijo y nieta del artista respectivamente en la Filmoteca en virtud de un contrato de comodato.

La cinta, de gran valor histórico y documental, fue dirigida por Germán Barenca Beteta, director de numerosos documentales de temas culturales y artísticos valencianos, tal como han señalado desde la Filmoteca. Las imágenes que ofrece un documental en color y sonoro permiten encuentros con Genaro Lahuerta en lugares emblemáticos de su trayectoria. El proyector lanza a la pantalla momentos en Valencia. Contiene imágenes «en la calle Lepanto, donde nació el artista. También en el estudio que tenía en la calle Pintor López».

Ampliar El pintor en el salón de su casa, imagen de la película. LP

Más allá de las imágenes que ponen ante la mirada los espacios interiores del creador, la película ofrece también la posibilidad de encontrarse con la proyección pública del artista con la muestra antológica realizada en el Ayuntamiento de Valencia en 1977. Y supera los límites de la ciudad del Turia. Se desplaza hasta la bella Altea en un regreso a los interiores de Lahuerta que conducen hasta su casa en la costa alicantina.

«El narrador de la cinta es el periodista Carlos Sentí Esteve, que es también quien entrevista a Genaro Lahuerta en el salón de su casa», señalan desde la Filmoteca. Ahora la película ha sido depositada en las instalaciones del Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana, «para que allí sea conservada y pueda ser visionada sin coste alguno por estudiantes universitarios e investigadores de Historia del Arte con el objetivo de difundir la vida y la obra del pintor valenciano».

Ampliar Los familiares del artista y Luis Gosálbez en el momnto de la cesión de las bobinas. LP

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez, ha señalado que la cesión de esta película al Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana por parte de los familiares del artista «garantizará que esta obra sea conservada y custodiada en las mejores condiciones y que la figura y el valioso legado artístico de Genaro Lahuerta estén al alcance de investigadores, estudiantes y amantes del arte valenciano».

El representante de la familia Lahuerta, León Sancho, ha agradecido la colaboración con el Institut Valencià de Cultura y la labor del Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana y ha subrayado el valor de esta iniciativa para el patrimonio audiovisual valenciano.