Pilar de la Oliva, Ana Lluch, la guardia civil Margarita Trujillo y la policía María Sol Ruiz, entre los premios Meninas 2024 y 2025

Los reconocimientos Meninas 2024 y Meninas 2025 se han entregado este miércoles en Valencia. Se han concentrado los reconocimientos de este año y el anterior, ... ya que a causa de la dana en 2024 no pudo celebrarse la ceremonia. El acto ha estado presidido por la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. La gala se enmarca en las actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre.

Las distinciones 2024 han recaído en la expresidenta del TSJCV, Pilar de la OIiva; la presidenta de la Red Aminata, Aminata Soucko; la agente de la Guardia Civil del Puesto Principal de Burriana, Margarita Trujillo; la policía nacional de la Comisaria Provincial de Castellón, María Sol Ruiz; la Xarxa de Dones Veïnals de CAVECOVA y la redactora jefa del Diario Información de Alicante, Mercedes Gallego.

Los premios 2025 han sido para el guardia civil del equipo VioGén de la Compañía de Paiporta, José Pedro Jiménez; la inspectora jefa de la UFAM de la Comisaría Provincial de Alicante, Berta Sevillano; la catedrática emérita de la Facultad de Medicina de la UV, Ana Lluch; el Proyecto Pupitre Rojo; la presidenta del CJC de la CV, Margarita Soler; y la jefa de sección de la Unidad de Valoración Forense Integral del Instituto de Medicina Legal de Valencia, Purificación Beltrán.

Pilar Bernabé, ha señalado que el Gobierno de España «no retrocederá ni un paso» en la defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Sobre las distinciones, ha remarcado que «evidencian que el compromiso del Gobierno de España con las mujeres es más resistente que cualquier emergencia». «La igualdad y la lucha contra la violencia de género es un pacto de Estado y ninguna emergencia -climática, política o social- nos apartará de este camino», ha añadido.

Ampliar Premiados de 2024. LP

Al hilo, ha aseverado que Las Meninas 2025 también «evidencian que, incluso cuando todo se rompe y la vida se detiene, la lucha contra la violencia de género avanza y no se frena nunca». En este sentido, Bernabé ha elogiado «la labor de todos aquellos que protegieron a mujeres y menores, víctimas de la violencia de género, en momentos tan difíciles como los de la dana».

«Los galardones de 2024 representan la fuerza de un compromiso que viene de lejos con tres pilares fundamentales: la justicia especializada y sensible, la protección policial y un feminismo comunitario y mediático que construye conciencia social», ha subrayado la también secretaria de igualdad del PSOE.

Y ha añadido: «Pero ante el pacto que protege la vida de las mujeres y defiende su libertad, hay una amenaza: los discursos que intentan debilitarlo o minimizarlo. Discursos que niegan la existencia de la violencia de género, palabras envenenadas que siembran dudas peligrosas y cuestionan el propio concepto».