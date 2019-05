Piden mejorar la atención a las primeras víctimas del terrorismo EP VALENCIA. Sábado, 18 mayo 2019, 01:19

El presidente de la Asociación de víctimas del terrorismo de la Comunitat Valenciana (AVTCV), José Manuel Sánchez, apuntó ayer que uno de los principales retos es la atención a las víctimas de avanzada edad, ya que «han quedado un poco olvidadas» y no tuvieron tanto apoyo institucional, por lo que presentan peor evolución. Al respecto, la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, explicó que las víctimas de los primeros atentados no registraron «una recuperación psicológica tan adecuada» como las de ahora porque no tuvieron una atención específica inmediata.

La Universitat Católica y la AVTCV, que reúne a 103 víctimas directas y 320 familiares, celebraron ayer la XI Jornadas del Terrorismo de la Comunitat Valenciana. Por su parte, el Ministerio del Interior tiene registradas 10.300 víctimas de atentados.

Sánchez comentó que cuentan con «un gran número» de socios que sufrieron sus atentados en las décadas de los 60, 70 y 80, y el reto ahora es «conjugar la atención a la víctima de terrorismo con una persona de edad». Por ello, están estudiando cómo mejorar la calidad de su atención. «Nos hemos dado cuenta que nos dedicamos a muchas cosas y estamos dejando de lado y un poco olvidados a los primeros que sufrieron la lacra terrorista y tuvieron menos apoyo por parte de las instituciones y de las asociaciones, que necesitan más cariño», señaló.

Asimismo, Sánchez mostró su alegría por la detención de Josu Ternera, uno de los «mayores carniceros» de la banda terrorista, y resaltó que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen haciendo su trabajo, que es «poner a los criminales a disposición judicial».