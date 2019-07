Piden evaluar la «feminización» de los cuidados familiares Martes, 30 julio 2019, 00:21

La Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad y de Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), ha mostrado su preocupación después de conocer que la región se ha convertido en la autonomía española con mayor porcentaje de prestaciones de cuidadores en el ámbito familiar (casi el 56%), mientras que «sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos, en su mayoría, no son resultado de una libre elección y que las cuidadoras familiares, casi en su totalidad mujeres, tienen que dejar su trabajo lo que les provoca una mayor situación de vulnerabilidad aún», según detalla José María Toro, presidente de la entidad. Desde la asociación recuerdan también que se ha comprobado la relación inversamente proporcional entre el porcentaje de prestaciones en el ámbito familiar y la creación de empleo. «A más cuidados no profesionales, menos empleo», indicaron. Por su parte, Toro concretó que la Comunitat «está generando la mitad de empleo que otras autonomías por su apuesta por el cuidador no profesional cuando la persona podría seguir siendo atendida, sin salir de su casa, a través de un servicio se ayuda a domicilio». Ante ello, reclaman a Igualdad que impulse prestaciones profesionales.