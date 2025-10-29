Piden que declare la técnico de Protección Civil que sugirió a Emergencias enviar el Es Alert a las 18.35 horas

La causa de la dana cada vez se complica más y no dejan de abrirse nuevas vías para aclarar lo que sucedió aquel 29 de ... octubre de 2024. Ahora, el sindicato Fetap-UGT, que ejerce la acusación popular en la macrocausa, ha solicitado la comparecencia como testigo de Patricia García.

Se trata de la técnico de Delegación de Gobierno que a las 18.35 horas contactó con Inmaculada Piles, jefa de coordinación de Emergencias, para sugerirle el envío del Es Alert. Todo esto se conoció ayer durante la comparecencia de la responsable autonómica quien defendió su labor y, en general, la de la Generalitat valenciana con la información disponible.

Fuentes cercanas a la exconsellera Pradas consideran este dato importante porque revelan, según su criterio, que el Gobierno de España no era un «convidado de piedra» en el Cecopi. Eso demuestra, según estas fuentes, que entre las 18 y las 19 horas hubo coordinación entre ambas administraciones, y se preparó el borrador del Es Alert.

Este mensaje, sin embargo, no llegó a enviarse hasta las 20.11 horas. Una de las grandes incógnitas es conocer el motivo de la demora del SMS, con independencia de que fuera para la presa de Forata y nunca por los problemas del barranco del Poyo. Tampoco se sabe con certeza a qué hora se propone por primera vez esta solución inédita hasta la fecha en la Comunitat. Desde entonces ya se han enviado 11 mensajes de este tipo. En uno de los audios del Cecopi, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, propone esta medida nada más comenzar la reunión, alrededor de las 17 horas, aunque acotada a la zona de Requena-Utiel.