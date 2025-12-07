Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ivan Mata

Peticiones al nuevo Consell: menos listas de espera, más pisos

Demandas de la sociedad civil ·

La opinión pública valenciana exige a Llorca que priorice las soluciones a sus exigencias en materia social y mejor diálogo con los agentes económicos

J. Alacid / A. Rallo / P. Alemany / J. Batista / J. Gascó / J. Molins / M. Rodríguez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:42

Comenta

El Palau acaba de cambiar de titular y hay que aprovechar que su nuevo patrón tiene todavía la pizarra en blanco. Ese parece ser el ... mensaje que emite la sociedad valenciana, de acuerdo con el parecer expresado por cualificados representantes de diferentes ámbitos en las líneas que siguen. Responsables de la economía y la empresa unen sus voces a destacados actores de la escena civil, desde la cultura a la sanidad, pasado por otros sectores de la vida social para reclamar que el equipo que capitanea Juan Francisco Pérez Llorca atienda sus reivindicaciones. ¿Cuáles? ¿A qué debería dar prioridad el flamante 'president'? La lista es amplia, muy ambiciosa. Si se consulta a los dirigentes de la clase empresarial, su exigencia apunta a fortalecer el diálogo con los agentes económicos. Cuando se pide la opinión del mundo cultural, afloran las demandas crematísticas: más dinero para À Punt, por ejemplo. Y si toman la palabra desde el sector de la vivienda, la coincidencia es unánime: la Comunitat necesita cirugía profunda para que se abarate el mercado inmobilario.

