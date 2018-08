Hasta 60 personas siguen sin poder volver a sus casas, que se vieron afectadas por el incendio. Se trata de familias que no tienen una segunda residencia y que, por ahora, están alojadas en los Apartamentos Biarritz, en Gandia. Durante la tarde de ayer, operarios municipales descargaron somieres y colchones en pisos de propiedad municipal en Simancas donde serán trasladadas estas familias cuando estén acondicionados. Además de estas 60 familias, varias personas más siguen sin poder regresar a sus casas pero están alojados en otros domicilios propios, pues muchas de las viviendas afectadas por el fuego son segunda residencia.

Mientras, la vida vuelve lentamente a las zonas afectadas por el incendio. Las urbanizaciones de Montesol y Montepino han recuperado ya el suministro eléctrico, de agua y alcantarillado mientras que en la de Las Cumbres, la más damnificada por el fuego y que más problemas presenta, los operarios siguen trabajando, según informó el Ayuntamiento de la localidad. El Consistorio ha atendido en estos días 81 incidencias en la zona, según indicaron fuentes municipales a este diario.

No obstante, de acuerdo con el Consistorio, después de la magnitud del incendio, «estas condiciones del restablecimiento de servicios básicos todavía no son de total normalidad, por lo cual, en función del daño registrado en cada vivienda podrían surgir problemas del servicio». En todo caso, el Ayuntamiento aconseja no conectar el suministro eléctrico domiciliario sin la supervisión de un electricista y se puso a disposición de los afectados ante cualquier incidencia.