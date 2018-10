Personas con movilidad reducida cargan contra la peatonalización del centro Cocemfe lamenta la falta de transporte público en Ciutat Vella y critica el exceso de bicicletas y terrazas en las aceras y zonas para viandantes ÁLEX SERRANO Martes, 30 octubre 2018, 00:48

valencia. La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana, Cocemfe CV, criticó ayer la peatonalización del centro de Valencia al asegurar que no se ha pensado en las personas con movilidad reducida. «Se argumenta que la ciudad es de todos, pero también es nuestra, de las personas con movilidad reducida, a las que se nos olvida y se nos margina», dijo Albert Marín, tesorero de la entidad, en una carta remitida a LAS PROVINCIAS.

Marín explica que la ola de peatonalizacinones en el centro de las ciudades tiene una cara mucho menos amable que la que se dibuja en los cómics de niños jugando a la pelota y madres paseando coches de bebés». «Es la cara de las personas con problemas de movilidad, expulsadas de esos centros», lamenta.

Marín insiste en que cuando se peatonaliza una zona «no sólo se impide el tránsito particular (excepto vecinos, repartidores, taxis...), sino también el transporte público colectivo». «Y para las personas para las que desplazarse a pie es un suplicio, o directamente no pueden por tener problermas de movilidad por discapacidad, edad, enfermedad, etc., el transporte público es la única alternativa que les queda cuando se les prohíbe el privado», asegura el tesorero de Cocemfe, que señala que si se elimina el transporte público «también se les elimina a ellos». «Y cuando la peatonalización se hace sobre unas cuantas calles, esa limitación puede ser pequeña porque la distancia a caminar desde algún punto en acceso al transporte público es pequeña, pero el caso de la ciudad de Valencia no es ese», indica Marín.

«Si se elimina el transporte público también se nos elimina a nosotros», aseguran desde Cocemfe«Otras ciudades europeas tienen una red de metro que conecta toda la urbe», indica Albert Marín

El portavoz de Cocemfe asegura que el cierre al transporte privado de todo el norte de Ciutat Vella, junto con la ausencia absoluta de líneas de la EMT y de metro en su interior, hace que la distancia a recorrer desde algún punto con acceso a transporte público hasta puntos como el teatro Talía, por ejemplo, sea de al menos 500 metros de ida y otros tantos de vuelta, «lo que para personas con movilidad reducida es una maratón». «Y mientras tanto, las aceras y las calles de viandantes se llenan de bicicletas y cualquier clase de inventos a motor que, curiosamente, sólo pueden utilizar las personas en buen estado físico para los cuales esos 500 metros son un paseo».

«Se dice», continúa Marín, «que se hace a imagen de otras ciudades europeas, pero el problema es que Valencia no tiene una red de metro por la que se pueda llegar a cualquier punto de la ciudad sin pisar la calle, como tienen esas grandes ciudades». El tesorero de Cocemfe lamenta que en Valencia «el metro está más pendiente de conectar la ciudad con los pueblos de su alrededor que en moverse en ella, y grandes zonas urbanas están todavía desconectadas de la red». «También se argumenta que la ciudad es de todos, no sólo de los coches, y es verdad, pero también es nuestra, de las personas con movilidad reducida, a las que se nos olvida y se nos margina. Y lo más insultante es que se afirma que así se humaniza la ciudad, como si aquellos que tenemos problemas de movilidad no formáramos parte de esa humanidad», termina la misiva Marín. El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, siempre ha afirmado que algunas medidas, como la prohibición de aparcar en el carril bus por las noches, las tomaba para hacer la ciudad «más humana» para las personas con movilidad reducida de Valencia.