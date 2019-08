«Las personas mayores son las que más sufren esta situación» El Defensor del Mayor recomienda a los ancianos permanecer en casa ante las altas temperaturas ALEJANDRO MARTÍ Jueves, 8 agosto 2019, 23:46

El calor afecta a todos, pero no a todos por igual. El aumento del mercurio recogido en los últimas días en la Comunitat Valenciana tiene un especial efecto negativo en las personas mayores. Y es que este colectivo tiene muchas más probabilidades de sufrir desmayos o golpes de calor como consecuencia de las altas temperaturas.

El Defensor del Mayor de Valencia, José Pelegrí, cuya labor reside en proteger y velar por el cuidado y defensa de las personas ancianas, explicó ayer a LAS PROVINCIAS que «a los mayores nos afecta todo mucho más, los cambios de temperatura nos sientan fatal y especialmente el calor».

Para combatirlo, recomienda «pasar el mayor tiempo posible en lugares frescos», por lo que incide en la importancia de permanecer en casa, siempre y cuando tenga una temperatura agradable, para evitar «paseos innecesarios» por la calle a pleno sol, que recomienda «tomarlo en pequeñas dosis». Además, también asegura que «es mejor estar en el campo que en la ciudad», por tanto, aconseja esquivar en todo lo posible las grandes urbes masificadas y retirarse a lugares más tranquilos.

Por otra parte, señala la necesidad de refrescarse todo lo posible. Sin embargo, critica que la gran mayoría de piscinas no están «acondicionadas para los ancianos», ya que algunas de ellas no cuentan con elementos tan básicos como barandillas para que puedan entrar en ellas. En cuanto a la playa, advierte la importancia de que los ancianos acudan a ellas acompañados de otras personas para evitar riesgos y prevenir posibles percances. No obstante, señala los beneficios que supone: «La brisa del mar viene genial para descansar y refrescarse. Además, hay que intentar entrar en el agua, aunque sean sólo los pies, para enfriarse un poco».

La alerta por calor extremo en 262 localidades valencianas hace peligrar principalmente la salud de los más mayores. Para ello, el Defensor del Mayor recomienda «evitar grandes esfuerzos a lo largo del día y buscar zonas frescas».