El personal de las concesiones, última crisis del Botànic antes de los presupuestos
JUAN SANCHIS VALENCIA. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:59

La negociación del proyecto de ley sobre los presupuestos de la Generalitat para 2019 permanecía al cierre de esta edición encallada por las discrepancias entre PSPV y Compromís sobre la figura con la que la administración autonómica asumirá a los trabajadores de la concesiones rescatadas.

El varapalo del Consell Jurídic Consultiu (CJC) al tumbar la fórmula introducida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2019 por la Conselleria de Igualdad para asumir a los trabajadores de estas empresas, el personal a extinguir utilizado en la reversión del Hospital de Alzira, abrió una nueva brecha entre los partidos del gobierno del Botànic.

La Conselleria de Hacienda propuso como solución la creación de una empresa mercantil pública, en la línea de lo sugerido por el dictamen del CJC, y que ya se ha utilizado para incorporar a los bomberos forestales. Igualdad no aceptó la formulación.

Ambas formaciones estaban de acuerdo en no incorporar a personal sin oposiciónLos dos partidos negocian contra reloj un pacto para salvar las cuentas públicas

Fuentes de Compromís señalaron que desde la formación se apostaba por no definir la figura que se emplearía en este proceso. El dictamen del Jurídic, argumentaron, deja muy claro que no se puede recurrir a la figura empleada en la reversión de Alzira, pero no establece qué es lo que hay que hacer.

En este sentido, precisaron que además de crear una mercantil, puede haber otras fórmulas que no contradigan la posición del CJC, como la utilizada en la reversión del centro de Albocàsser. En ese caso se incorporó al personal bajo la condición de que las plazas saldrían a oposición y ellos podrían presentarse con algunas ventajas, como contabilizar como mérito los años que llevaban trabajados.

Ante ello, desde Compromís se apostaba por no precisar en la ley de acompañamiento qué fórmula emplear. La coalición se remitía al dictamen del CJC en el que se determina que la figura del personal a extinguir fue creada por el Gobierno en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2017. El propio Jurídic indica que el Ejecutivo central no precisó sus contornos jurídicos por lo que desde la coalición consideraban lo más acertado no legislar sobre una materia que no es competencia de la Generalitat, un punto que también reconoce el CJC.

Al cierre de esta edición las espaldas continuaban en alto. Lo único claro es que la Generalitat prescindirá del personal a extinguir tras el varapalo del Jurídic. La fórmula que se adoptaría era a última hora de la noche todavía una incógnita.

El dictamen del Jurídic advertía de que la figura del personal a extinguir puede vulnerar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, ya que los trabajadores de las concesiones rescatadas pasarían a ocupar una plaza de empleado público sin haber aprobado una oposición y adquirirían alguna de las características del funcionariado, como disponer del puesto de trabajo a perpetuidad.

También los sindicatos habían mostrado sus dudas sobre la fórmula elegida para incorporar a la plantilla de los servicios externalizados y así se lo trasladaron al Consell.

La figura diseñada por la Generalitat abría la puerta a que varios miles de trabajadores (los de otras áreas sanitarias rescatadas, centros de discapacidad funcional o la plantilla de concesiones como Erescanner) adquirieran las condiciones de un empleado público sin serlo. En concreto, el Jurídic hablaba del riesgo de crear una vía alternativa, una especie de puerta de atrás, para el acceso a la administración.

La solución definitiva podría afectar al personal que procede de Ribera Salud, ya que, según fuentes consultadas, aunque las normas no tienen carácter retroactivo, la decisión de sacar o no estas plazas en una oposición o en concurso de traslados puede influir en la consideración futura de este personal.

La pretensión de Hacienda era también introducir en la ley de acompañamiento la obligatoriedad de elaborar un informe que justifique de forma objetiva la necesidad de una reversión, tal y como también solicitó el Júrídic, un punto que Compromís tampoco compartía en su totalidad.