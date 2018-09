Las pedaladas más solidarias Participantes en el Día de la Bicicleta, ayer. / fili navarrete/fmgvalencia Mercedes Hernández, presidenta de la entidad, apuesta por el deporte para dar visibilidad al colectivo D. GUINDO Domingo, 16 septiembre 2018, 23:51

valencia. La ciudad de Valencia acogió ayer la XXII edición del Día de la Bicicleta, una jornada que forma parte de la Semana de la Movilidad y que, de nuevo, ha contado este año con su vertiente más solidaria, puesto que la recaudación del evento se destinará íntegramente a la Asociación de Epilepsia de la Comunitat (Alce). De esta forma, el euro que cada asistente ha aportado para participar en el recorrido programado -las inscripciones se llevaron a cabo en El Corte Inglés- se destinará a apoyar los distintos programas que impulsa la entidad, centrados en la integración sociolaboral, la prevención o la psicomotricidad.

Pese a las previsiones, la climatología acompañó y los participantes pudieron disfrutar del recorrido por las principales calles del centro de la ciudad en una soleada mañana. En esta ocasión, varios integrantes de Alce, tanto adultos como niños, asistieron al evento y, como anunció su presidenta, Mercedes Hernández, no será la última vez. Al respecto, esta portavoz destacó la importancia de dar visibilidad al colectivo con eventos de este tipo. «Normalmente, la epilepsia no se vincula con el deporte, y nosotros decimos lo contrario. Incluso los neurólogos lo recomiendan porque con el ejercicio es más fácil no tener crisis. Además, sirve para socializar, ya que es una dolencia que se suele ocultar para evitar discriminación».

La presidenta de la asociación cree que es una buena oportunidad para las entidades poder participar en este tipo de eventos -también participaron ciclistas invidentes en tándem de la Fundación Once-. Además, «cualquier ayuda nos viene estupendamente», apuntó en relación a que la aportación económica que recibirán. Así, destacó que este tipo de apoyo económico «es fundamental», al igual que las aportaciones que reciben de entidades, de los socios y de las subvenciones.