valencia. El Grupo de investigación en Cardiopatías familiares del Instituto de Investigación La Fe ha participado en un estudio internacional que ha identificado un gen causal de la miocardiopatía hipertrófica, la enfermedad cardíaca hereditaria más frecuente. El trabajo, publicado en 'Journal of the American Collage of Cardiology', se establece la relación entre un nuevo gen y el desarrollo de la dolencia. En la investigación se secuenció el ADN de más de 7.000 individuos.