Parque fluvial del Turia que quedó destrozado tras la dana. Irene Marsilla

¿Y ahora, qué? Un parque en el curso alto del Turia que se una al de Cabecera, primera actuación para reordenar la zona cero

El equipo de la UPV encargado por el Consell del plan que reorganice el territorio devastado por la dana ve factible que en dos años lleguen los primeros avances para reforzar la seguridad de la zona ante nuevas riadas

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:37

Comenta

Prolongar el parque de cabecera por donde el Turia entra en Valencia desde su lejana reconducción, a la altura del espacio habilitado para el nuevo ... cauce luego de la riada de 1957, es la idea más avanzada del estudio estratégico encargado por el Consell al equipo de la Universitat Politècnica capitaneado por el profesor Eduardo Rojas. Un grupo multidisciplinar, que estos días culmina el documento contratado para reordenar el espacio devastado por la dana con un propósito múltiple: una reorganización territorial que mejore la seguridad del vecindario que habita en los pueblos de la zona cero y también asegure una ocupación del espacio más racional. Dos factores inexistentes hace un año, que hubieran contribuido a salvar vidas y bienes de haberse diseñado ese recodo de la provincia de Valencia de acuerdo con mejores estándares.

