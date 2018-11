El SOS de una pareja de novios valenciana en busca de iglesia Mónica y Víctor, la pareja valenciana en busca de iglesia. / Santi Miquel «Reservamos una de Catarroja, pero el párroco nos dijo ayer que el templo estaba en obras... ¡a 18 días de la boda!» JUAN ANTONIO MARRAHÍ Valencia Martes, 13 noviembre 2018, 13:06

«Mayday, mayday... Necesitamos iglesia». Así podría resumirse el llamamiento de una pareja valenciana que se ha visto sin templo donde casarse a 18 días de la cita más importante de sus vidas. Según describe el novio, Victor P., «el párroco Don Bernabé nos dijo ayer que la iglesia iba a estar en obras por una restauración y que se le había olvidado decírnoslo. Como cualquiera puede comprender, no queremos casrnos entre andamios, polvo y redes...Él dice que con una sábana no queda feo, perno no nos convence. Necesitamos una iglesia como sea».

Víctor tiene 33 años y Mónica, 27. Su gran día es el próximo sábado de 1 de diciembre. Ya tienen el convite reservado en una masía de Bétera y más de 100 invitados convocados. Según recuerda el novio, «reservamos hace un año la fecha para casarnos en la Iglesia Archiprestal de San Miguel Arcanjel, en Catarroja».

Todo iba a las mil maravillas hasta ayer, cuando Mónica acudió al templo para realizar medidas del altar, contar los bancos y pasar los datos a la floristería. «En ese momento el párroco le dijo que se le había olvidado decirnos que comenzaban en breve las obras para restaurar toda la parte de detrás del altar, que iban a poner andamios y estaría todo en obras». Añadió «que no se preocupase, que pondría una sabana para que no estuviese feo».

Por la tarde Víctor sugirió al religioso restrasar las obras, «pero me dijo que no preocupase, que me arreglaba los papeles para que me buscase otra iglesia y si no encontraba otra que nos casaría entre los andamios y obras». La pareja mezcla indignación al verse envuelta en una contrarreloj para casarse en las condiciones que desean. «Despues de tanto tiempo, esperando esta fecha, reservando con tanta antelación, haciendo cursillos prematrimoniales, habiendo llevando los testigos la semana pasada, dos de ellos de Madrid con su billete de ida y vuelta... No es justo», clama Víctor.

«Llevo desde las nueve de la mañana llamando a iglesias. Con tan poca antelación es todo complicado... He acudido al ayuantamiento de Albal porque en Catarroja no encontramos ya una iglesia como la que teníamos reservada», describe el novio. Con todo, ahora apelan al sector eclesial de l'Horta Sud, a «que algún parroco nos ayude a encontrar un lugar mejor para nuestro día y poder casarnos sin obras y andamios alrededor».