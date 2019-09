«Pagamos más de 5.000 euros y nos han destrozado la vida» Carmen Martínez Afectada de IDentalUna valenciana describe en primera persona los padecimientos de su familia por los errores y negligencias de «unos desalmados» J. A. M. VALENCIA Domingo, 29 septiembre 2019, 00:25

Carmen Martínez es una afectada directa de IDental, ademas de vicepresidenta de la Asociación de Afectados por Negligencias Médico Dentales en Valencia (AFEDENT). Así narra, en primera persona, su vivencia. La titula 'Relato de un Infierno' y espera que se haga justicia.

«Tengo una enfermedad degenerativa por la cual se me estaba destrozando la boca. Mi situación económica no me permitía ir a una clínica dental de las de toda la vida. Un día una persona me comentó que había una clínica que estaba dando soluciones a personas como yo. Se me abrió el cielo, pero nunca imaginé el infierno en el que me metía y lo peor de todo en el que metía a mí madre y a mí hermano, ya que, decidimos ir los tres.

En la primera vista te hacen un estudio, un presupuesto y una financiación. Todo en diez minutos y sales de la clínica con un préstamo. Por mi culpa, nos engañaron a los tres. Según ellos mi tratamiento costaba 5.000 euros y con la subvención se quedaba en 1.200. A mí madre por 2.400 le iban a dejar la boca perfecta y a mi hermano, una ortodoncia por 3.000.

Nuestro infierno empieza el día que comienzan con el tratamiento. Llevé a mi madre a las ocho de mañana para la operación, a las cuatro horas le quitaron todos los dientes y le colocaron los implantes. A continuación, le tomaron medidas para que se vaya a casa con sus dientes. Todo en el mismo día. Los dolores que tuvo que sufrir son inimaginables. Pero lo peor vino después, con los dolores de los implantes y las infecciones que sufrió. Y encima, estos desalmados no le hicieron ni caso. No hay palabras para describir lo que se siente al ver a tu madre con la boca destrozada y sufriendo dolores que no la deja ni comer.

A mí hermano, una ortodoncia mal hecha le ha destrozado la boca y la vida. Lo he visto sufrir dolores por un tratamiento mal realizado, revisiones mal hechas y sin ningún control. Lo peor es ver cómo se ha ido encerrando en su habitación, se ha aislado del mundo, no tiene vida social. Es muy duro escucharlo decir que no se suicida por tu madre. Le han destrozado la vida. Con 28 años puede perder todos sus dientes y tendrá que ponerse una prótesis.

A mí, teniendo constancia de mi enfermedad, no lo tuvieron en cuenta e hicieron lo que quisieron. La peor parte de todo esto, es el sentimiento de culpa por llevarlos a estos carniceros que les han destrozado la vida. No poder dormir tranquila porque tú cabeza no para de pensar que todo lo que están pasando es por tu culpa.

Al sentimiento de culpa se añade la impotencia y la tristeza de ver que a nadie le importa, que somos invisibles. Y que como tú hay miles de personas que se ven solas y a abandonadas».