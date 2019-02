Los padres exigen a Marzà que aclare cómo pedir las copias de los exámenes El conseller de Educación, Vicent Marzà, durante la presentación de las novedades de este curso. / Ana Julia B. Palacio La Confederación de Ampas Covapa reclama conocer el procedimiento y los plazos ante el aluvión de consultas que está recibiendo JOAQUÍN BATISTA Valencia Sábado, 2 febrero 2019, 20:20

La resolución del Síndic de Greuges que ha aceptado la conselleria, para que se faciliten copias de los exámenes corregidos a las familias (o alumnos) que las soliciten, ha provocado expectación entre las asociaciones de padres.

Tal y como explicó ayer Lorenzo Tendero, presidente de la Confederación Valenciana de Ampas (Covapa), se ha pedido al departamento autonómico que les faciliten las instrucciones que se prevé enviar a los centros sobre esta cuestión y que se les clarifiquen «los plazos de entrada en vigor y los procedimientos». «Son muchas las familias que nos están pidiendo información, pero desconocemos cómo tenemos que asesorarlas más allá de lo que se ha publicado en los medios», explicaba ayer. La petición se plasma en un correo electrónico dirigido al director general de Política Educativa, Jaume Fullana. Además, la previsión es sacar el tema en la Mesa de Padres -donde están representadas todas las confederaciones valencianas- del próximo jueves.

La resolución del Defensor del Pueblo pedía al departamento autonómico que publicara unas instrucciones para que cualquier petición para acceder a una copia de las pruebas realizadas (o a otros instrumentos de evaluación) se resolviera de manera positiva. Por ejemplo, para que las familias pudieran repasar con sus hijos o ver dónde habían fallado. El Síndic alegó que se trata de un derecho recogido desde 2015 en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pero que no estaba plasmado de manera explícita en la normativa valenciana sobre la materia, que es anterior (de 2011). De hecho, sólo se recogía esta posibilidad dentro de un procedimiento de revisión de una nota, que requiere trámites previos y sólo se puede iniciar en un plazo de tres días tras conocerse la calificación.

El sindicato docente Anpe critica la medida y alega que «limita la autoridad del profesorado»

El Síndic argumentó además que el derecho de acceso a la información contenida en un expediente administrativo que afecta a la persona interesada era de plena aplicación en el ámbito educativo, una idea que ha asumido y aceptado la conselleria. De ahí la petición de la institución, para evitar que hubiera centros que rechazaran las solicitudes si no se enmarcaban dentro del procedimiento citado. Tendero añadió ayer que han conocido algún caso en este sentido. Incluso en una ocasión no se permitió obtener copias ni siquiera habiendo presentado una solicitud de revisión de la calificación, pues sólo se accedió a enseñar la prueba en el propio centro.

«Desde Covapa nos gustaría que la cuestión fuera tratada con total normalidad. Incluso que se facilitaran los exámenes sin que medie trámite previo. No deja de ser una herramienta de aprendizaje del alumno que debe servir para hacer repasos. Los padres también somos parte fundamental del proceso de aprendizaje», añadió ayer. Además insistió en que «no se quiere cuestionar la labor docente ni mostrar desconfianza», sino que se pretende «facilitar el estudio y poder ver dónde se ha fallado». «Sería un error interpretar estas peticiones como una guerra entre padres y docentes», dijo.

En las últimas horas también han trascendido posturas críticas. El sindicato Anpe CV, el segundo más representativo en la escuela pública, envió ayer un comunicado en el que si bien acataba la medida advertía de que ya existen «procedimientos adecuados de revisión». También consideró que entregar una copia a quien la pida es «excesivo y desproporcionado». «¿Son las familias especialistas para revisar los exámenes y cuestionar los criterios de evaluación? ¿Van a acudir con esa copia a algún experto para que les dé una opinión fuera del centro? Ese buenismo, el querer agradar a todo el mundo, no hace sino limitar la autoridad del profesorado. E incluso puede ir en contra de la libertad de cátedra», rezaba la nota.

Aunque la aceptación de la conselleria queda clara, no pasa lo mismo con el procedimiento a seguir para pedir una copia. ¿Hay que presentar una solicitud por escrito en la secretaría del centro o ante el profesor? Desde la conselleria, pese a las reiteradas preguntas de este periódico durante los últimos días, no lo han aclarado. Sólo se han limitado a explicar que esta posibilidad está en vigor desde 2015 y que se le contestó al Síndic que «se recordará a los centros la normativa estatal vigente». Cabe recordar que en la resolución inicial del Síndic la propia administración admitía que la normativa valenciana no recogía ningún protocolo de acceso.

En cualquier caso, con la ley en la mano, una petición por escrito ante el centro debería bastar. En este sentido, Covapa pedirá expresamente a Educación que clarifique el procedimiento a seguir para evitar incertidumbre si finalmente no se acepta su propuesta de que las copias se entreguen sin más trámite.