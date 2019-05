Los padres del bebé al que le amputaron una pierna por error: «Reconocieron su equivocación» La madre de Gerard, Ana. / LP Sanidad tarda cuatro años en responder a la reclamación por la atención recibida en el Hospital de Castellón: «No se pudo prevenir» DANIEL GUINDO Valencia Sábado, 4 mayo 2019, 01:44

Ana y Vicente no tuvieron nada fácil ser padres por primera vez. Una alteración hormonal hacía casi imposible que se diera un embarazo natural, por lo que esta pareja optó por un tratamiento de reproducción asistida. Pero en la semana 23 de gestación, a mediados de 2013, empezaron los problemas, que derivaron en un ingreso en el Hospital General de Castellón y, unos quince días después (el 6 de agosto), en un parto prematuro y en distintas complicaciones para un bebé de menos de 900 gramos de peso. Pudo superarlas y cuando parecía que el pequeño Gerard evolucionaba favorablemente, una infección y, según su madre, una supuesta mala praxis médica provocaron que los facultativos tuvieran que amputarle una pierna. «Vimos que tenía la pierna derecha de color vino y le dijimos a la pediatra que queríamos hablar con ella. Nos mandó a una salita y allí nos dijo: nos hemos equivocado, ahora lo que vamos a hacer es salvarle la vida», recuerda esta madre.

Se dieron un cúmulo de circunstancias. En un primer momento, los padres dieron la voz de alarma al detectar a un enfermero que no adoptaba las medidas higiénicas necesarias, lo que en opinión de Ana, podría estar detrás de la dolencia que sufrió el pequeño. «Mi hijo cogió sepsis y se puso muy malito», describe. Fruto de esta situación, «querían ponerle una vía en la pierna derecha, pero tras varios intentos no tuvieron éxito. Al día siguiente le raparon media cabeza y se la pusieron allí, pero finalmente optaron por la pierna izquierda». Esta madre sospecha que los distintos intentos para colocarle la vía originaron un trombo en el pie del pequeño que causaría el fatal desenlace. «Le colocaron un parche y tardaron varias horas en avisar al servicio de cirugía vascular, que optaron por demorar entre seis y nueve días una hipotética intervención para observar cómo evolucionaba la extremidad», agrega. No hubo mejoría y Gerard perdió la pierna. «Al principio tenía los deditos ensangrentados y poco a poco fue subiendo hacia la rodilla... Si le hubiesen amputado los dedos podría haber salvado la pierna», asegura Ana. Y no sólo eso. «Le suministraron medicación caducada», denuncia mientras muestras las fotografías de un inhalador cuya fecha de caducidad era de julio de 2013.

En febrero de 2014 Gerard recibió finalmente el alta y ahí es cuando sus padres interpusieron la reclamación. «No queríamos denunciar mientras estuviese allí por miedo a posibles represalias», asegura Ana. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2018, cuatro años después, cuando recibió la contestación de la Conselleria de Sanidad, réplica en la que, a grandes rasgos, el departamento recuerda que el pequeño fue «extremadamente prematuro con alto riesgo de presentar secuelas», que todos los procesos a los que fue sometido fueron correctos y que el fenómeno isquémico que, finalmente, derivó en la amputación «no pudo prevenirse ni predecirse».

Los afectados reclaman una investigación a la fiscalía para depurar las responsabilidades penales

Ante esta contestación, esta familia ha recurrido al Defensor del Paciente, puesto que quieren aclarar varios aspectos como, por ejemplo, si se empleó una técnica inadeacuada o se llevó a cabo un deficiente manejo del catéter que provocó el trombo a Gerard, si se produjo en retraso en la pauta del tratamiento para evitar el crecimiento del trombo o cómo pudo afectar la administración de un inhalador caducado.

Por su parte, la citada entidad ha enviado un escrito a la Fiscal Superior de Valencia, María Teresa Gisbert, en el que le solicita que investigue de oficio «los errores de bulto» que se hubieran podido producir en este caso. En la misiva, la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores pide «encarecidamente» una investigación para «depurar las responsabilidades penales a que hubiera lugar en este penoso incidente».