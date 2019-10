Los padres arremeten contra Educación por impedirles votar la jornada continua Padres y madres participan en la última votación para decidir la jornada escolar. / matías segarra Las asociaciones solicitarán la retirada de la propuesta que deja la decisión a los consejos escolares por «atentar contra la participación» D. GUINDO VALENCIA. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:55

La decisión de la Conselleria de Educación de eliminar las votaciones de las familias para decidir si se prorroga o no la jornada continua en más de medio millar de colegios valencianos no ha sentado nada bien a las asociaciones de padres y madres, y así se lo harán saber al departamento encabezado por Vicent Marzà, al que reclamarán que retire la propuesta de dejar la decisión en manos del consejo escolar de cada centro, que podrá aprobar alargar este modelo con, al menos, dos tercios de sus representantes.

Al respecto, el presidente de la Confederación Valenciana de Apas-Ampas (Covapa), Lorenzo Tendero, se mostró «totalmente en contra», puesto que, con esta decisión, Educación «modifica las reglas del juego con la que se aprobó la normativa». Al respecto, este portavoz recordó ayer que, cuando la medida se puso en marcha, las familias votaron con el convencimiento de que, a los tres años, volverían a participar en un proceso consultivo en el que constataran si el nuevo modelo era positivo o preferían regresar al tradicional horario partido. «El conseller dijo a las familias que tendrían la última palabra y ahora las excluye totalmente», resumió Tendero. En esta línea, este portavoz señaló que en ningún consejo escolar las familias son mayoritarias (también tienen representación profesores, la dirección del centro, personal no docente, los alumnos...), de ahí que la decisión de renovar la jornada continua no será exclusiva de los padres. Además, la medida obliga a que los representantes de los padres en los consejos «tengan una responsabilidad que no tienen por qué tener». En cualquier caso, Tendero considera que las familias de este medio millar de colegios, además de poder votar de nuevo el tipo de jornada escolar, deberían conocer los resultados escolares que el cambio de jornada ha originado antes de adoptar una decisión.

Por su parte, desde la Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampa) de la Comunitat Gonzalo Anaya presentará una enmienda a la totalidad y pedirá la retirada de la propuesta de la Conselleria de Educación de cambiar la normativa para permitir que la jornada escolar continuada pueda prorrogarse si así lo aprueba el consejo escolar de centro. Este colectivo manifestó ayer su desacuerdo con el cambio normativo del proceso de autorización y renovación del Plan Específico de la Jornada Escolar en el que se elimina la consulta directa a las familias en los 523 centros que fueron autorizadas por Educación para implantar la jornada escolar continuada en los cursos 2016-17 y 2017-18.

Covapa recuerda que la conselleria prometió que la última palabra siempre la tendrían las familias La confederación Gonzalo Anaya califica la medida de «discrecional» y carente de justificación

Al respecto, la presidenta de la confederación, Silvia Centelles, aseveró ayer que «esto atenta contra el modelo de escuela participativa» que defiende la entidad y añadió que «en tres cursos se han incorporado familias nuevas a los centros que nunca se han pronunciado y con la disposición transitoria quedan excluidas por la administración educativa». Además, señalaron que esta decisión de la conselleria es «totalmente discrecional, no atiende a ninguna petición ni fundamento que la justifique, lo que ha generado malestar». También incidieron en la carencia de una evaluación externa de todo tipo de jornada escolar para analizar su incidencia sobre el proceso de enseñanza y los resultados obtenidos por el alumnado.