Otra oportunidad tras el abandono Adrián y Ruth, su 'coach', en la empresa donde hará prácticas. / d. t. «Pasé de suspender todo a disfrutar en clase», resume Adrián, un participante que ha vuelto a formarse a través de la FP J. BATISTA Sábado, 11 mayo 2019, 23:32

valencia. El Instituto Valenciano de la Juventud (Ivaj) ha puesto en marcha la tercera edición de Jove Oportunitat (Joop), un programa destinado a jóvenes de entre 16 y 21 años que han dejado los estudios sin alcanzar el título medio de FP o de Bachillerato. Mediante grupos reducidos y acompañados por profesionales ('coaches'), busca reconducir su situación vital, llenándoles la mochila de motivación y autoestima para que vuelvan a formarse vía estudios profesionales, lo que elevará sus posibilidades laborales.

En esta ocasión participan más de 800 chicos y chicas de 70 municipios. El programa se enmarca en la estrategia del Fondo Social Europeo orientada a estos jóvenes, llamados 'ninis', y en ediciones previas ha conseguido que más del 74% de los 'joopers' hayan vuelto a las aulas o incluso encontrado trabajo.

Durante seis meses los participantes, seleccionados desde los ayuntamientos y los centros, trabajan con un 'coach', un profesional que se encarga de resetear su actitud, de escuchar sus inquietudes y de acompañarles a la hora de elegir un nuevo camino. Se insiste en su desarrollo personal y social y se les ofrece orientación profesional a través de visitas a empresas que a muchos les sirven para detectar vocaciones, un estímulo para formarse en algo más acorde a sus intereses. También disponen de ayuda para preparar las pruebas de acceso a un grado medio.

La pasada semana Aldaia acogió una reunión entre participantes del municipio y el director del Ivaj, Jesús Martí, quien insistió en la importancia de que estos «recuperen la capacidad de creer en sí mismos». Esta metamorfosis la ha vivido Adrián Hidalgo. Con 16 años y tras un par de repeticiones acabó tirando la toalla en 2º de ESO, pasó por Joop y ahora cursa un ciclo de FP Básica: Mantenimiento de Vehículos.

«No le veía el sentido a ir clase a diario, donde explicaban cosas que yo pensaba que no me iban a servir para nada», explica el joven. Tras dejar los estudios mataba el tiempo «encerrado» en casa, con el móvil y la tele, o en la calle. «No tenía ganas de nada», resume. Tras una llamada de la psicóloga del centro hablándole del programa decidió probar. «Pensé que sería lo de siempre pero con menos alumnos». Se equivocó.

«Me ha cambiado un montón. Yo no estaba acostumbrado a que se preocuparan tanto por mí en este aspecto. Ruth -su 'coach'- me ha ayudado dentro y fuera del proyecto», dice en homenaje de la pedagoga que le ha acompañado durante el programa, en el que se le ha despertado la curiosidad profesional por el mundo de la automoción. Fue una visita al Norauto de su población la que le terminó de decidir por dónde quería reengancharse al sistema.

«Antes iba a clase y no prestaba atención. Ahora hasta me molesta que me distraigan. Antes suspendía todo y ahora apruebo, disfruto. Y me encuentro bien», dice. Le ha sentado de maravilla la FP, el estudiar algo que luego aplica en el taller. Él mismo se ha buscado las prácticas (en la empresa que visitó), y una vez termine el ciclo básico prevé hacer uno de grado medio. No descarta llegar a uno superior, seguir estudiando o probar en el Ejército. Tiene ganas y transmite iniciativa.

Ruth Cebrián enfila su segunda participación en Joop. En la anterior, la de Adrián, le tocó un grupo de diez. Uno se lo dejó y el resto ha vuelto a estudiar o a trabajar, éxito que atribuye a la buena selección que hizo la técnico del ayuntamiento. La relación ha trascendido el proyecto -organizan quedadas- y reconoce que le ha supuesto un cambio personal -«los entiendes mucho mejor»- y también profesional.

«Llegan con una mochila de culpa que no es suya. Cuando la sociedad les llama 'ninis' perciben que no les quiere, que los etiqueta. Y no hay que señalarles, sino darles información y formación», sentencia, destacando la importancia de enseñarles que hay alternativas formativas y del papel de las visitas a empresas, otro de los actores clave del proyecto. Esperanza Polit, responsable de Formación de Norauto -que repite en Joop-, fue la persona con la que contactó Adrián cuando se buscó las prácticas. «Somos conscientes de que el programa da resultados y es bueno para los chavales. Para nosotros es fundamental que tengan ganas de aprender e implicarse en nuestro proyecto», señala.