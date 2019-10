Sobre Pedro Sánchez siempre revolotea el aura de Zapatero, su antecesor en las políticas resucitadoras de la guerra civil y condescendientes hacia el secesionismo catalán. Un comportamiento que, además, en el caso de Sánchez, fue imprescindible para que llegara a la Moncloa. En otros aspectos, sin embargo, difieren mucho ambos políticos, que no pasarán a la historia, precisamente, como ilustres estadistas.

Zapatero era un chico bien de León, hijo de familia de prestigio, muy marcada por el asesinato de su abuelo, militar republicano. ZP, que alcanzó la presidencia del gobierno porque los seguidores de Alfonso Guerra no quisieron votar en el congreso decisivo a José Bono, el secretario general 'in péctore', hizo cosas buenas y malas. Entre las buenas, hay que destacar su actitud democrática, su elegancia, su honradez, el reconocimiento de derechos civiles de enorme trascendencia, la ampliación de derechos sociales, la creación de la UME o el descenso en la manipulación de los medios de comunicación públicos. Son méritos muy relevantes. Entre las cosas malas, dejando aparte la gestión económica, sobre la que mintió, y ante la que poco podía hacer dado el volumen de la catástrofe mundial, incurrió en dos graves errores. Uno, fiarse de los líderes del secesionismo catalán, empezando por su camarada Maragall, ingenuidad incomprensible, y otro, poner en candelero la guerra civil; algo que hasta el PCE ya había cerrado en 1956, con su política de reconciliación nacional. Reconciliación que, sin duda, se produjo en la transición y que expresa, mejor que nada ni nadie, la Constitución de 1978.

Pedro Sánchez carece del buenismo y de la fe infinita en el diálogo del político leonés. Sánchez no cree en nada. Y como no cree en nada, salvo en ver cómo puede seguir en la Moncloa, no tiene el más mínimo problema ético ni político en decir un día una cosa, y el otro día la contraria. Y quedarse tan pancho. Y, lo que es más importante, tener seducida a su grey, haga lo que haga. Diga lo que diga y cambie en lo que cambie. En ese punto, ZP era más sólido. Podía estar equivocado, pero se notaba que creía en lo que hacía. Una actitud que le trae sin cuidado a SZ. Pero eso, siendo censurable, es posible que ahora nos venga bien a los españoles. A la nación constitucional. Porque Sánchez, en su modo osado y afortunado de producirse en política, es muy capaz de hacer lo que ZP no se atrevería nunca, presa de sus apuntes 'progres', que tan desdichadamente utiliza ahora en su defensa del dictador Maduro y del diálogo. ¡Qué broma trágica dialogar con Maduro...!

En una palabra, que si SZ necesita aplicar el 155 de nuevo, algo que muy pronto será ineludible, visto como empieza este mes de octubre, lo hará sin remilgos. Y así ganará de calle las elecciones. Son las ventajas de no tener ideología. De que el poder sea la única ideología.