La digilosofía, el ziritione, el feminismo liberal... Me he acordado de ese ricachón que pidió en un bar de pueblo un Chartreuse y el camarero le preguntó con la misma entonación «¿Y eso qué es?». El ziritione ha vuelto. Aquello con lo que Volkswagen hacía publicidad. El ziritione no era nada, se manifestaba al conducir un Polo. Se puede ser feminista y liberal. Feminista y comunista. Feminista y espectadora de 'Sálvame'. Ciudadanos se adorna con el feminismo liberal. Liberal es la gestación subrogada, los vientres de alquiler. Llamémosle compra-venta. Alquilar es tirar el dinero. A Arrimadas le parece altruismo (alguno hay). Ya escribí hace días sobre el peligro de meterse con una mujer hoy. Hay quien se queja de que las feministas de carnet no salieran a protestar cuando Toni Albà la llamó puta. Pero si lo han apartado de 'Polònia'. Le han dado con la hoz y el martillo del feminismo de altavoz (poco liberal). O será por altruismo.