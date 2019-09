La naturaleza chaquetera de la raza humana dejó de asombrarme hace tiempo y ahora simplemente me divierte, que no está nada mal. Jugar a futurólogo en nuestro patio particular supone un ejercicio arriesgado porque estamos en manos de personas que se guían en exclusiva por sus ambiciones y que no destacan, ay, por su vasta cultura o por sus profundas lecturas. Quieren el poder a toda costa, y el boato que amortaja ese poder en forma de escoltas, reuniones en el extranjero y aviones que van y vienen. Les corroe esa necesidad de pillar el cacho supremo. Son yonquis del poder.

Cumplir años me enseñó, eso espero, a cerrar el pico en ciertas ocasiones y a preguntar en otras. Suelo memorizar las respuestas no sé si por maldad o por gozar de una memoria que todavía se muestra robusta. ¿Pactarán los gerifaltes del PSOE y Podemos?, pregunté curiosón a diestro y siniestro. Casi todos me respondieron que sí, componiendo jeta de perdonarme la vida, además, cuando me atrevía a expresar alguna duda en vista de la testosterona de los líderes de ambos grupos y de la nula simpatía que se profesan. Las respuestas que las almas doctas me ofrecían iban del «pactarán seguro porque les interesa» hasta el «en realidad ya han pactado, están disimulando...». Vivir en la duda constante me obligaba a replicar un breve «pues no sé yo...». Ni siquiera me fío del cumplimiento del 'brexit' por mucho que grazne Johnson. Opto por un prudente «ya veremos...». Pero en fin, desde hace un par de días todos aquellos que afirmaban lo del pacto entre las izquierdas han reculado y, encima, añaden la vencedora coletilla de «tendremos elecciones en noviembre, yo ya lo dije». Estos alambiques impúdicos me causan las carcajadas que sólo las películas de los hermanos Marx me proporcionaron. Por si acaso, uno sigue abonado al «y yo qué sé».