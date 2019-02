Lee uno en LAS PROVINCIAS las andanzas de varios individuos que en tiempos ocuparon las más altas magistraturas de la comunidad y se queda a cuadros y barrotes. Gentes que lo tenían todo, por así decirlo, dinero, posición, fiestas públicas y privadas, libertad y libertinaje, y que se dedicaron al robo más tenaz y desaforado. Gentes mediocres y ávidas a un tiempo que, no contentas con la fortuna que les deparó la vida, y que no merecían por su cultura y méritos, se dedicaron a la miseria moral de quien no cree en nada. Salvo en lo que trafica, en lo que trama y en lo que roba.

Las conductas que desgranan las crónicas son más que deleznables. En ellas, nauseabundos caballeros (pocas veces son mujeres) se dedican a organizar complejísimas estructuras de robo, en las que siempre suele haber por el medio algún farsante y gélido abogado rioplatense. Unos y otros, querido lector, o lectora, le han robado a usted. Se han llevado parte del dinero destinado a la sanidad de los valencianos, a la educación, a los servicios sociales o las infraestructuras. Los yonquis del dinero son reos de un delito que no tiene fin; lo que no sucede con la heroína, que no se puede consumir sin tasa. La muerte llega antes.

Creíamos que esas personas estaban gobernando, y estaban en el robo. Lo del poder institucional era solo una pantalla aparatosa, con su florón de aduladores y ofrecidos/as. El poder era solo una herramienta para sus verdaderas intenciones. Esos señores que ahora se pasan la vida visitando juzgados y cárceles, arrastrando un desprestigio social espeluznante (lo que, por otra parte, les importa un rábano) no eran políticos. No pensaban en el bien común, en cómo utilizar más cabalmente los recursos de todos, en cómo mejorar la situación cultural y educativa de esta comunidad, que tanto esfuerzo todavía merece. O en aumentar la calidad de los servicios sociales y la salud. Ellos estaban a lo que estaban. Les importaba nada ir a un concierto, a una representación de ópera o a clausurar un congreso de cirujanos. Tampoco inaugurar carreteras, dispensarios o polideportivos. Ellos solo veían el dinero que se habían llevado de cada obra, de cada proyecto o de cada idea depredadora, como la privatización de las ITV, que solo fue una maniobra siniestra para arramblar con mordidas sin tasa. Ellos no veían un hospital nuevo: veían unos millones de dólares en Suiza.

Esas gentes nos han desgobernado. Nos han inundado la cabeza con grandes palabras huecas, con grandes eventos falsarios, con vistosos celofanes que arrancaban, directamente, de la basura. Esperemos que la política valenciana no vuelva a estar en manos de tan atildada chusma. Tipos que no pueden salir a la calle, salvo que lo hagan en coches enormes, oscuros y robados, con los cristales tintados en negro. Mientras Picassent espera. Picassent, que tiene tanta paciencia.