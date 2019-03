La primavera se ha instalado entre nosotros, no hay vuelta atrás. Las flores aparecen ante nuestra vista, pero... ¡caen algunas hojas de los árboles y el otoño ha pasado! Para entenderse, por «hojas» hago referencia a las listas electorales de los partidos: unas «flores», unas «hojas» caen. Nombres nuevos aparecen, otros viejos desaparecen. Y no me meto en política de partidos. Ya conocen sobradamente mi pensamiento siguiendo a Aristóteles: servicio a los ciudadanos, sean cuales fueren las siglas. Y porque tendremos política hasta aburrirnos, un poco de divertimento, aunque con contenido de fondo.

Yellow submarine, y no hace falta traducción. Un submarino con lazos en el casco y esteladas. Un submarino que se pasee por aguas internacionales para eludir las leyes, y que navegue en superficie. «Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque ye la última moda». ¡Por todos los campos de Cataluña, otra idea! Y, como se van a pintar pájaros y frutas en las pancartas, los isleños canarios se froten las manos: el plátano es amarillo. No creo que los independentistas hagan boicot ante el plátano. Y los criadores de canarios... ¡pájaros amarillos! Y las margaritas y...puestos a burlarse de las leyes, cualquier cosa es posible.

Y llegados aquí hay que ponerse un poco serios, aunque es difícil dada la envergadura mental de los dirigentes catalanes. Bueno, y también de algunos dirigentes nacionales que miran hacia otro lado para evitar roces y conseguir apoyos.

Lo que está ocurriendo es una tomadura de pelo, tal cual. Por parte de los independentistas y por parte de quienes miran hacia otro lado. La democracia se asienta sobre el cumplimiento de las leyes; digámoslo de otro modo, por la existencia de leyes que deben cumplirse y hacerse cumplir. Pero... ¡estamos jugando! Y si hay que jugar, prefiero el parchís, la oca o el monopole, que quieren que les diga. Un submarino, un tractor, unos pájaros canoros y unas flores... ¡a jugar! Mejor tomárselo así que echarse a llorar.