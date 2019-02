'YASON' MENOS

Menuda semana movida en el levantinismo culminada con el partido en Mendizorroza. Boateng se ha ido a China con una oferta irrechazable, Toño a la cárcel de Teruel víctima de sus amistades peligrosas y Jason ha hecho un 'sinpa' a mitad de temporada. Por partes. Lo del delantero ghanés es comprensible y, aunque nos duela, una excelente operación. Lo de Toño, fijándonos sólo en el aspecto deportivo, es deslealtad y falta de profesionalidad. Firmó su renovación por dos años esa misma semana tras meses de negociaciones, curiosamente sólo unas pocas horas antes de la vista judicial en Teruel y sin haber comunicado al club su delicada situación consecuencia de su agitada vida noctámbula. Todo parecer indicar que usó al Levante en provecho propio. Difícil olvidar. Como escribió Cristine Fehan, «la traición nunca es fácil de manejarla y no hay forma correcta de aceptarla». Como con Jason. El comprensible enfado de la hinchada granota con el jugador no es por irse con el vecino sino por el comportamiento traicionero hacia su club que, además de darle un nombre, ha tenido infinita paciencia con su juego intermitente. El gallego, asesorado por sus agentes (los mismos de Víctor Camarasa), siempre ha estrujado y exigido más, con desplantes permanentes. El chico está en su derecho de actuar como considere más conveniente para sus intereses particulares, allá él, pero no se llamen a engaño, Jason no es Vicentín. No es un crack en ciernes. De hecho su habitual presencia en el once siempre ha sido cuestionada por parte de la grada. Nos extrañaría que triunfara en el Valencia, aunque nunca se sabe en el mundo del fútbol. En cualquier caso ha demostrado torpeza en la gestión del anuncio de su salida, a mitad de temporada con los objetivos aún en el aire, sembrando dudas sobre su implicación y poniéndose a la afición en contra. La nueva situación de Jason plantea tres opciones sobre su futuro en los 15 partidos que restan, Mestalla inclusive: ¿debería seguir jugando como si nada, ser relegado a un segundo plano en beneficio de Moses Simon o apartarlo del equipo sin ser convocado hasta final de temporada? Paco López no quiere debilitar y desestabilizar más una plantilla que sólo esta semana ha perdido otros dos efectivos. Pretende seguir contando con él como vimos anoche. Pero no va a ser tan sencillo. El Ciutat de València no va a olvidar ni mirar hacia otro lado cuando salte al césped. No le va a consentir el mínimo error. Lo más negativo de todo lo ocurrido es que el míster ha visto cómo no sólo no le han llegado refuerzos de nivel sino que, tras una agitada semana, cuenta con una plantilla más mermada y limitada para afrontar con garantías el resto de temporada. Ahora 'Yason' menos, tres en concreto. Paco tiene un marrón. O no.