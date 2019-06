¿Y AHORA QUÉ? Compromís y PSPV afrontan otro mandato en Valencia aún sin reparto de poder y con muchos deberes urgentes PACO MORENO Valencia Domingo, 16 junio 2019, 09:13

No es momento de recordar las cifras de las últimas elecciones municipales. Es cierto que los dos bloques formados por partidos progresistas y conservadores presentes en el hemiciclo están sólo separados por 255 votos. También que el hundimiento de Unidos-Podem fue sencillamente lo que posibilitó que Compromís subiera un concejal y no se esté hablando ahora del estancamiento del proyecto de Joan Ribó. No, aquello pasó y la coalición entre el citado y el PSPV afronta cuatro años de mandato donde todavía está por ver si con liderazgo compartido y vicealcaldía para Sandra Gómez o un modelo donde los nacionalistas pongan en marcha la apisonadora y quieran imponer su programa electoral, sobre todo lo que no ponga por escrito.

La próxima semana se empezará a conocer esta hoja de ruta tras comprobar el reparto de poder, con la incógnita de si resonarán gritos en los despachos como ha ocurrido en la Generalitat o se hará de manera más sosegada. Viendo lo ocurrido las primeras 48 horas después de los comicios, podría anticiparse que será la primera opción, pero es cierto que después se optó por la vía moderada, lo que se llama en jerga un perfil bajo para huir de los focos, justo lo contrario de lo que pasó con el Consell. Los dos partidos ya no podrán enarbolar la bandera de un nuevo tiempo, ni siquiera el modelo de moderación que propugnó Joan Calabuig en 2015 y que luego resultó fallido en ocasiones al no contener la radicalidad de sus socios. Ahora toca cumplir con la gestión comprometida los últimos cuatro años, que es mucha y variada.

El ¿Y ahora qué? Se refiere también a la oposición. Fernando Giner tendrá que demostrar si se consolida como un candidato a la alcaldía o tiene el techo en los seis concejales que ha vuelto a obtener este mandato. La mitad de su equipo es nuevo y afronta otros cuatro años con el reto de hallar más sitio en el electorado. Las propuestas de bajada de impuestos, racionalización del gasto y el predominio de la gestión sobre la ideología han sido insuficientes para cumplir la expectativa que le daban las encuestas.

En cuanto a la portavoz del grupo popular, María José Catalá, se puede decir que tiene ante sí la reconstrucción del PP en Valencia. Los ocho concejales logrados son un buen resultado con todo lo que arrastraba de ediles investigados y causas de corrupción prácticamente a diario en las portadas de los periódicos. La marcha de Enric Esteve por su deseo de permanecer en la presidencia de Lo Rat Penat se notará poco, no por la persona que deja el grupo, sino porque la incorporación de Carlos Mundina aporta mucha experiencia municipal, algo de lo que adolecía su candidatura pese a que ella misma fue alcaldesa de Torrent.

Todos deben enfrentarse a esa pregunta, incluso los dos ediles del recién llegado Vox. Pepe Gosálbez tendrá que demostrar si lidera un proyecto para quedarse o es efímero. Si su oposición se basa en los tópicos que empiezan a colgar a esta formación o sabe conectar con la calle y responder a los problemas reales de los ciudadanos, más allá de consignas meramente ideológicas. Dos concejales no es mucho, pero el Ayuntamiento de Valencia se ha considerado siempre una buena plataforma política.

Ese es el escenario de una ciudad que no ofrece descansos, donde la ejecución del presupuesto municipal no debería sufrir ningún parón debido a la previsible remodelación de concejalías. La salida del Plan de Ajuste y la entrada masiva de interinos, acompañado de procesos de oposiciones en numerosos servicios, debe empezar a notarse con más fuerza que en el primer mandato. Ejemplos no faltan, como la ansiada remodelación de las plazas del centro histórico, los cambios de líneas en la EMT o el empujón definitivo al barrio del Cabanyal.

Si fuera el primer mandato de Compromís y el PSPV, el nivel de exigencia no sería el mismo, pero pese a la renovación de cargos, las formaciones mantienen sus pesos pesados de la primera etapa. Es hora de sobrepasar los cien millones de euros anuales de inversión y al mismo tiempo no aumentar la deuda. La situación económica da para eso y más, incluso una bajada de impuestos aunque eso suponga ir en contra de los principios de la socialdemocracia que defiende el concejal de Hacienda, Ramón Vilar.

Pero una de las pruebas más importantes en los primeros meses del mandato será comprobar si los cinco grupos son capaces de unirse en reclamar al Estado las inversiones que necesita Valencia y el Gobierno adeuda desde hace lustros. Como bien dice el secretario general del Ayuntamiento, Pedro García Rabasa, a esta región le está costando demasiado quitarse la etiqueta de Levante feliz que le colgaron en el franquismo. Ni somos Levante ni en muchas ocasiones estamos satisfechos con un agravio que se remonta más atrás que la lluvia de millones repartida para la Expo 92 de Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona.

La desde ayer portavoz de los populares, María José Catalá, dijo a este periódico que sería una de las primeras mociones que presentará en el pleno. La condonación de la deuda principal de la Copa América de vela sigue ahí, pendiente de los Presupuestos del Estado y de que Pedro Sánchez consiga formar gobierno, pero ocurre lo mismo con una ristra de asuntos pendientes como el Parque Central, la construcción de 600 viviendas en los cuarteles de la calle San Vicente o la reforma de la V-30.

Y sobre esto último, sería conveniente que Compromís obviara sus prejuicios evidentes contra el transporte privado y apoye la remodelación de una vía cada vez más esencial para evitar atascos en la parte sur de Valencia, que además mejorará la conexión con el puerto.