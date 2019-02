Qué maravilloso momento estamos viviendo, amigos. Y no hablo exclusivamente de los que nos consideramos amantes de los cómics. No, para nada. Hablo de todos los que disfrutamos de una buena historia, contada con acierto y estilo, con personajes trabajados hasta el detalle, con mimbres invisibles que sostienen un relato que se siente enorme en todo momento. Ya opinaba que las anteriores temporadas eran difíciles de superar. Incluso pensaba que este año la mejor serie inspirada en superhéroes iba a ser 'Titanes'. Pero no. Lo de 'Daredevil' no tiene parangón. La tercera temporada es una auténtica joya que no me cansaré de alabar.

Y no es perfecta por su título. No es justo llamarla 'Daredevil'. No es valiente. La temporada debería responder al nombre de 'Wilson Fisk', un portento maquiavélico que ridiculiza casi cualquier otro 'malo' del género cómic. Nadie ha escrito nunca tan bien un rival para el héroe. No es nada típico, no es vulgar, no es un lugar común, no carece de valores, no es fácilmente sustituible, no es plano, no es el señor que se sienta a fumarse un puro con un posit en la cabeza en el que se lee 'El malo'. Vincent D'Onofrio encarna con tanto talento al personaje de Marvel que ha conseguido que, en el imaginario colectivo, su imagen resuene tanto como la de las viñetas clásicas. El héroe está a su sombra. En todo momento.

Además, creo que no hay ni un solo capítulo de la temporada que no termine muy arriba, en la cúspide, provocando ese aplauso moderno que es pinchar sobre 'ver siguiente episodio'. En fin, que sería una lástima que no la vierais, de verdad. «¿Pero no la habían cancelado? ¡Yo no veo series que han cancelado!».

Ya, entiendo. Yo también suelo decir esas cosas en voz alta. Pero vedla. Vedla porque no os va a dejar tirados en medio de ninguna cuneta. Vedla porque es como disfrutar de una película de más de 10 horas. Y vedla para que entendáis, como nosotros, que no han cancelado la serie por falta de calidad o de audiencia. Lo han hecho por un aburrido tema de derechos y propiedades. Wilson Fisk, digo, Daredevil es buenísima.