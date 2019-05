WikiLeaks no nos aguanta un asalto

Cuando meses atrás admití, no sin un cierto rubor, lo orgulloso que me sentía en la intimidad, como Aznar, por el gran nivel alcanzado por la delincuencia común valenciana me cayó la del pulpo. El que no me criticó por no apiadarme de las víctimas, me tachó de frívolo o se acordó de mis muertos. Pero lo dije y lo mantengo. Me satisface saber que el fraude que hizo famoso a Madoff en Wall Street lo llevaba practicando un vecino de Canals sin tantas alharacas. O que antes de que John B. Gurdon y Shinya Yamanakata fueran galardonados con el Nobel de Medicina 2012 por sus investigaciones en materia de clonación y células madre ya había un alcoyano que sacaba bastante más partido que ellos de los cordones umbilicales que le confiaban. Y me reconforta no porque celebre que se dediquen a estafar a sus semejantes, sino porque nos aleja del tópico. En lo tocante a iniquidad, la Comunidad Valenciana (CV) no tiene nada que envidiar a ningún país del mundo. De poquita cosa, que escribe Baltasar Gracián presa del rencor por su fracaso en esta tierra, nada. La nueva generación de malos valencianos no tiene nada que envidiar a la de otros países. A diferencia de lo que ocurre con la anquilosada agricultura autóctona y con la recurrente construcción, círculo vicioso del que no consigue salir la economía valenciana así la dirijan las derechas o las izquierdas, nuestros bribones están en constante evolución. Se mueven al compás de los tiempos. Hoy se dedican a la inversión en hipotéticos activos de alta revalorización; mañana a la crionización de los cuerpos y de las almas, pasado a lo que se tercie a la sazón. La cuestión es que están rayando a un nivel que cuesta no sentir un ligero cosquilleo patriótico al saber de lo que son capaces. Ojo: sin torturar, matar o atentar contra la salud de las personas, que es lo que hace aún más admirables sus fechorías. El periodista y los tres informáticos alicantinos que pretendían soplarle tres millones de euros al fundador de WikiLeaks no se habrán salido con la suya. Pero han conseguido lo que no habían logrado el Pentágono o la CIA: pagar a Julian Assange, el hombre que filtró centenares de miles de documentos del ejército de los EE.UU., con su misma moneda. Han acreditado ser tan duchos en el arte que le dio fama a Assange, el de la piratería informática, que cuando el editor jefe de WikiLeaks les pidió más pruebas del material que poseían lo apabullaron con un montón de vídeos, audios, fotos y mensajes de móvil obtenidos de muy distinta manera. Un despliegue lo suficientemente impresionante como para que desde aquí pida encarecidamente a los maleantes de chicha y nabo que se reciclen o abandonen el oficio. Con sus vulgares reventones, tirones y sirlas no pueden poner en cuestión la categoría que, gracias a fichas como éstas, ha alcanzado la CV en el concierto delictivo mundial.