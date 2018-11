Vuelvo a pillarle el gusto a la vida Una pica en Flandes ¿Dónde hay más arte, en un cuadro abstracto o en un jamón de Teruel? ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 19 noviembre 2018, 10:31

Lo mismo que tantos jubilados mi padre ha descubierto la cocina después de retirarse. Digo ha descubierto y digo bien porque antes de eso dudo que supiera ni qué puerta del pasillo conducía a semejante lugar. Siempre ha trabajado mucho el pobre. Ahora, sin embargo, no sólo entra ahí, sino que no sale. Compra los ingredientes en el Mercado Central, ¿dónde si no?, estudia recetas y las interpreta según sus mínimas raciones de endocrino, se atarea con cocciones y frituras, y todo, ¡todo!, lo graba en video con comentarios como si tuviera su propio programa de televisión y nos lo envía a hijos y amigos. Mi padre también es un gran poeta, tan desconocido por el gran público que cualquier día se lleva el Cervantes, un poeta sensible y libre, pues bien, con tanto como cuida los versos, no creo que aceptase que ninguno de sus poemas sea una obra de creación mayor que sus setitas Bella Amparo o su calamar sucio Tito Abderramán. ¿Dónde hay más arte, en un cuadro abstracto o en un jamón de Teruel?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha atrevido a responder a semejante pregunta y se ha equivocado. En una controversia entre fabricantes de queso cremoso holandés ha sentenciado que el sabor de una comida no puede considerarse obra protegida por el derecho de autor. Parece una tontería y no lo es. Deja desprotegidos a los cocineros de gran nivel. Su argumento es que una peli porno o una canción, aunque sea una ristra de berridos de rock duro, por ejemplo, poseen expresividad «precisa y objetiva» pero que el gusto por un queso de untar a las finas hierbas depende de la edad, la educación o las «preferencias alimenticias» del que se lo zampa. O sea que el escultor que amontona arena y basura para crear una instalación tiene derecho a proteger su obra te guste o no y, sin embargo, el pueblo inventor de la paella no puede defenderla por más que le guste a todo el mundo. Yo les diría a estos señores que el gusto, el tacto y el olfato son sentidos tan merecedores de consideración como la vista o el oído.

¿Cómo explicar a esos jueces que, en el perfume a saliva de un beso, en el sabor a fruta madura de un sexo encendido o en la húmeda textura tersa de la curva de debajo de un pecho, yo descubro la mano creadora de Dios? Únicamente unos señores que juzgando en Luxemburgo jamás hayan probado la pata de cordero al horno de Abu o las albóndigas valencianas de Toya pueden sostener en serio que la etiqueta de una lata de sopa es una obra de arte y el paladar de una tortilla de patatas poco cuajada no.

A continuación, nuestro Tribunal Constitucional debe decidir si la morcilla de Burgos tiene un sabor diferente al resto de morcillas. Ojo, ese caso está ahí. Aconsejaría a los magistrados visionar los videos de mi padre y hablar con él. Los poetas saben que el gusto a pura vida es el modelo que ningún arte puede igualar.