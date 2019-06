Nuevamente vuelven las ilusiones y los sueños de las candidatas que optan desde ya a convertirse en falleras mayores de Valencia 2020. Las que se queden en puertas tendrán la oportunidad de llegar a formar parte de sus cortes de honor.

La Junta Central Fallera ha puesto en marcha la maquinaria de las preselecciones con el habitual sorteo que ha dado a conocer los días y lugares donde tendrán lugar estos esperados actos. Por otra parte, también se han publicado las listas con las candidatas que se presentan. Nada nuevo bajo el sol. La única novedad quizá sería que todo esto ocurre mientras todavía no está constituido el Ayuntamiento y no se sabe quién ostentará la Concejalía de Cultura Festiva, por ende, responsable del máximo organismo fallero. Vaya por delante que el mundo fallero vive con tranquilidad esta situación. Lo importante es «su falla» y, sobre todo, su supervivencia en este entramado festivo cada vez más problemático y enrevesado, sin demasiados visos de solución inmediata.

Las preselecciones comenzarán este próximo fin de semana. Así pues, vuelven las veladas en las que centenares de ojos escrutadores mirarán y remirarán a las aspirantes que vayan siendo elegidas, tanto por los jurados nombrados por la Junta como por los designados por los propios sectores, para confirmar si, a su juicio, estuvo acertada la decisión.

Sea como sea, el resultado que se dé siempre estará en tela de juicio, sobre todo porque la elección es subjetiva y todos los jurados no tienen las mismas preferencias que el público. Para las candidatas seleccionadas, cuya aspiración no es otra que llegar a convertirse en máximas representantes de la fiesta, se iniciará un difícil camino. Todas son conscientes de que solo dos llegarán a ser falleras mayores, y únicamente 24 se convertirán en componentes de las cortes de honor. Otras ni tan siquiera tendrán la oportunidad de poder llegar a la elección final, y no porque no tengan valía suficiente, sino porque en ocasiones la suerte juega un papel muy importante.