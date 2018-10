A VUELTAS CON PAREJO

Tantas décadas de fútbol y vuelve la sorpresa. Cien pases ramplones se saldan con la indiferencia cómplice de la grada. Un error en el pase de Parejo, y retorna el viejo runrún de Mestalla, ese que asfixia al jugador de calidad, porque lo que de verdad pone es la actitud del vendedor de crecepelo en la trasera de la carreta, como en el Oeste. Mi primer cromo fue de Claramunt. El niño que fui demandaba ídolos. Después vendrían otros. Valdez, Kempes, el Lobo Diarte, cuando jugábamos a imitar en el campo de fútbol de los Salesianos hasta la manera de que bajaran las medias. Con la edad, los jugadores admirados pasaron de ser las personas mayores a las que se pedía el autógrafo a adolescentes igual que nosotros, nuestros hermanos pequeños, y ahora nuestros hijos. Con más de medio siglo a cuestas no se idealiza nada, y menos a un jugador de fútbol. Mi reivindicación de Parejo no tiene que ver con los ideales, ni con el juicio sobre sus valores morales, su comportamiento privado o su compromiso con causas sociales. Sin soberbia intelectual ni superioridad, probablemente no me tomaría jamás un café con Parejo. No creo que me interese su conversación, y a él le sucederá lo mismo con la mía. Pero es uno de los nuestros. Cuando arrecian las críticas es fácil detectar de inmediato a ese organismo oportunista, ventajista, incapaz de comprender este deporte en que se convierten algunos asiduos a la grada frente al juego de Parejo. Cualquier jugador escondido, que no asume ninguna responsabilidad y se mantiene en su zona de confort, tiene salvoconducto para deambular por el campo. El que se arriesga, da el primer paso, intenta y se equivoca es expuesto al Tribunal Inquisitorial. Claro que se equivoca. Como todos. Como yo me equivoco y me arriesgo en los adjetivos, y en las comparaciones exageradas, y en la crítica, y en las oraciones subordinadas, que son como esos pases que si salen bien te abren la puerta del ataque, pero si no son un auténtico desastre. Hay cien mil personas capaces de recitar como en una salmodia que Liga es Liga y Copa es Copa, partido a partido, el fútbol es así, juegan once contra once, no hay enemigo pequeño, no hay otra salida que el trabajo. Solo hay mil que intentan escribir otras cosas, y quizá una docena de afortunados lo consigan. En cada columna intenta uno ser fiel a su manera de escribir, y al riesgo, de la misma manera que lo hacen aquellos jugadores que prefieren equivocarse. Decía Unamuno aquello de que más vale desbarrar con ingenio que acertar con ramplonería. Yo le aplaudo a Parejo la manera de ser fiel a su concepción del futbol. Lo hago ahora escribiendo de fútbol, y lo hace el niño que uno fue, hace medio siglo, que siempre lo hubiera elegido en el recreo cuando hacíamos equipos en el Colegio.