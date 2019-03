IDA Y VUELTA

Pido perdón de antemano y evito que me manden comentarios, cartas de petición, etc. por no dedicar esta columna sabatina a las próximas elecciones y al matonismo que de la actuación de los líderes se desprende. Lo digo mirando a los ojos de quién sea ¿Hay otros asuntos? Si los hay. Vengo en dar noticia del argumento general que emplea la Abogacía del Estado para convencer a la familia de Franco que acepte la exhumación, que da tanto que hablar, en un momento histórico en el que a la mayor parte del respetable actual le importa una higa el asunto.

Surge porque en una noche de insomnio a un dirigente se le viene la fiebre y da en encontrar un tema que suscitará el interés universal y que de paso servirá para olvidarse, de momento, de los problemas generales que inquietan al respetable de hoy, como la sanidad, los impuestos, el paro juvenil y el otro, el intento de acoso y derribo del país a cargo de independentistas y otros.

La Abogacía dice que el asunto es de interés general y escribe textualmente: «prevalece el interés general, materializado en el real decreto ley aprobado en el Congreso que mandató al Gobierno para exhumar a Franco; y dos, la exhumación no es un acto irreversible, pues los restos podrían volver al Valle si el Supremo anula el acuerdo».

Queda claro por tanto que la exhumación es reversible si el Supremo así lo decide. ¿A qué darle tantas vueltas? Espérense y ya está. Yo supongo que los honorables miembros del cuerpo jurídico Abogados del Estado, en su condición de trabajar para el Estado tendrán entre sus obligaciones atender a las causas que el Estado tenga y esta parece ser una de ellas.

Comulgar con los argumentos primeros de «lo de carácter general» de la votación en el Congreso, pero al tiempo deslizar la duda de la posibilidad de la reversión. Ya lo decía mi padre en su expresión cuando no terminaba de entender algo. Decía: «hay que coño»; añado en su disculpa que no había machismo alguno en la expresión entre otras cosas porque mi madre no lo hubiera consentido. Cosas menores para distraer.