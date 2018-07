El voto punki

Esperanza Aguirre dice que no sabe qué ideología tiene Soraya Sáenz de Santamaría. Quizá por eso la apoya Zapatero. Lo primero que Casado hizo al presentarse fue identificar las vías de agua del PP hacia Ciudadanos y Vox: libertad, seguridad, unidad de España, honradez y defensa de la familia. Gente que va a votar a Vox pregunta por qué el partido no sale en los periódicos. Seguramente tendría que pagarse anuncios como los de Hazte Oír poniéndose de parte de Casado (menudo favor). ¿Y lo del vídeo con la boda de Maroto de verdad pretende perjudicar a Casado? Soraya no hace guiños a los que huyen a Vox. Pero debería saber que a Vox no se van sólo los hartos del PP muy de derechas o los contrarios al aborto. Ahí existe también un voto punki como el que dio el triunfo a Trump (el voto que no era de paletos del Medio Oeste). Cualquier presidente del PP debería saberlo. Aguirre no fue alcaldesa por los votos del PP que se fueron a Vox.