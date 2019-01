YO VOTO A JUAN

El ministro al que interpreta Javier Cámara en la nueva serie de TNT no es tan maquiavélico como el Frank Underwood de 'House of cards', principalmente porque no parece especialmente inteligente. Tampoco es Birgitte Nyborg, la protagonista de 'Borgen', con una capacidad para llegar a acuerdos y buscar el consenso de la que el personaje de 'Vota Juan' carece porque sus motivaciones en política son otras. Y, por descontado, está lejísimos de Jed Bartlet, el presidente idílico que dibujó 'El ala oeste de la Casa Blanca' y que mirando a la realidad de nuestros días parece más una creación de ciencia ficción.

Si se hubiese optado por cualquiera de estos roles para elaborar una serie política en España habría quedado bastante poco creíble. Porque la política en España se escribe con brocha gorda. Hay excepciones, por supuesto, pero la tónica general nos presenta un modo de actuar grotesco. Y si no sólo hay que recordar la gestión de casos como el de Cristina Cifuentes o los del resto de altos cargos con/sin máster. O las batallas que nos han transmitido casi en directo los partidos, la última la de Podemos, pero antes vimos las del PSOE y el PP. Por no hablar de las rocambolescas declaraciones de Casado y Abascal apelando al recuerdo de la Conquista de América o de la reconquista de Granada.

En ese contexto TNT estrena con acierto una comedia sobre un responsable de Agricultura que aspira a ser presidente del Gobierno y no tiene escrúpulos en utilizar información confidencial y delicada para intentar abrirse un hueco y hasta sacrificar a su propia hija (por una cuestión estética) para generar una imagen supuestamente más atractiva. Había que encontrar a alguien realmente versátil (capaz de resultar despreciable y cómico a partes iguales) para llevar el peso de la ficción. Y lo hallaron. Javier Cámara está perfecto en un papel que promete ir mostrando muchas más caras -de momento solo han emitido dos episodios-. Las circunstancias le acompañan: el guión es ágil y ocurrente, la duración de los capítulos perfecta (30 minutos), y el resto del reparto está más que correcto, en especial unos muy sorprendentes Adam Jezierski y Estibaliz Quesada.