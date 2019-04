Voto a distancia Arsénico por diversión El voto telemático genera inquietud y no solo entre los tecnófobos sino entre los mismos fanáticos de la tecnología MARÍA JOSÉ POU Viernes, 26 abril 2019, 07:39

Ayer, por fin, un conocido me dijo que iba a votar el día 28. ¡Aleluya! No es que el resto de familiares y amigos hubieran decidido no ejercer su derecho al voto sino que muchos lo han hecho ya por correo y él, en cambio, votará físicamente en el colegio electoral. Casi parece una rara avis. A juzgar por lo que me comentaba el otro día una empleada de Correos, este año va a notarse mucho el puente o las mini vacaciones que algunos han podido tomarse. Lo decía porque ella y sus compañeros se han visto desbordados estos días por las colas de gente que quería votar por correo a causa de un viaje, una excursión o un indolente puente largo. Cuánto lo siento por los miembros de las mesas electorales. Si la jornada en sí puede resultar tediosa, salvo en los momentos previos a la comida o a mitad tarde, en un día como éste, con tantos desplazados que han mandado la papeleta por correo, la sesión puede hacerse eterna.

De confirmarse ese incremento del voto por correo en esta convocatoria, dadas las fechas, deberíamos replantearnos la posibilidad de potenciar el voto no presencial. Quizás así, aumentarían las cifras de participación entre todos aquellos que no votan por no desplazarse o por no interrumpir sus planes. Ya sé que para eso existe precisamente el voto por correo pero en estos tiempos en los que nos hemos acostumbrado a resolver todo con un clic en el móvil, el procedimiento previsto para pedir las papeletas y luego enviarlas parece propio de otra época y de otra generación. El voto joven, desde luego, se pierde por ahí.

Es cierto que el voto telemático genera inquietud y no solo entre los tecnófobos sino entre los mismos fanáticos de la tecnología, sobre todo, a partir del uso problemático en algunos países como Estados Unidos, o el abuso con datos personales en el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica. Además, el rechazo también viene por la falta de participación directa de los ciudadanos en el proceso. En el voto hemos de personarnos cada uno sin sustitutos ni delegados; en cambio en la versión digital no sabemos con exactitud si ha votado el titular u otra persona en su lugar. Eso por no hablar de determinadas iniciativas vividas aquí cerca, como los presupuestos municipales, que llevan a mirar con sospecha las decisiones que se nos escapan de las manos aunque se presenten con el aval de los votos populares. Vemos diferencias porque sacralizamos más la votación general que las particulares, pero, aun siendo los generales los procesos electorales más importantes de la vida política, no es razonable que aceptemos votar por Internet para decidir el gasto público (aunque sea una parte), para decidir sobre la jornada escolar continua, para enviar un trabajo universitario del que depende la nota o para confirmar el borrador de la renta. Si todas esas cosas pueden decidirse a través de una pantalla, ya es hora de que el voto se incluya entre ellas.