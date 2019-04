Vote a Epaminondas

Uno de cada cuatro españoles aún no tiene decidido el voto. Se veía venir ante la premura de las elecciones, la convulsión de la moción de censura y la fragmentación de las opciones políticas. Sin embargo, ayer lo confirmó también el CIS de Tezanos. El mismo que, ¡oh casualidad!, le dice al votante socialista enfadado con su partido por hacer el juego al independentismo, que no será necesario que Sánchez pacte con Bildu ni ERC porque sacará escaños de sobra. O sea, que puede votarle con tranquilidad porque Sánchez no va a traicionarle. Es la magia de Tezanos, un verdadero Estrellas Michelin de la cocina demoscópica.

Tezanos también echó las campanas al vuelo en Andalucía y todos pensamos que había fallado estrepitosamente, pero una, que empieza a afilar el colmillo en cuanto se disuelven las Cámaras, no cree que tenga un pelo de tonto. Ni medio folículo piloso. Nos venden la idea de que fallan los pronósticos, pero creo que la realidad es muy distinta. Es pura estrategia. Lo que sucede es que el director del CIS intenta activar el voto de los suyos entre los que cunde el desaliento porque no confían en Sánchez, y para eso sabe que hay dos formas de hacerlo: presentándolo como caballo ganador o amenazando con que el contrario va a tomar el poder. O ambas. En el primer caso, los datos presentan un PSOE poderoso y, en el segundo, incitan al voto dividido en la derecha dando por hecho la entrada de Vox. Es una jugada de billar con doble carambola. Sin embargo el dato de indecisos (25%) y de quienes optan por «no sabe/no contesta» (sube hasta el 38%) puede aguarle la fiesta al chef de la Moncloa. Un número tan elevado de dudosos da un margen enorme de posibilidades. Sin ir más lejos, una servidora forma parte de ese grupo. Sí, lo confieso, estoy indecisa. Pero no porque no sepa a quién votar sino porque no sé a quién no votar. Si repaso uno por uno tachando el que no me convence, acabo votando a la Junta Electoral.

En esto de la política no soy de fidelidades a muerte, tanto es así que a veces, harta de todos, me he echado en brazos de lo pintoresco. Y cuando digo pintoresco, quiero decir que en mi colegio electoral alguien se habrá echado unas risas pensando quién demonios ha votado a esos.

En cambio, en esta ocasión, el ánimo no me da ni para votar al partido de las Flores Manchegas Sin Grasa. Uno promete que volverán los toros a RTVE; otro, que la gestación subrogada es lo más progre; el de más allá, que «no es no» excepto cuando es sí; el de al lado, que subirá los impuestos a los ahorradores por osar acumular riquezas mes a mes y, por aquí, que la república del norte es la isla de Peter Pan. Estoy al borde del voto nulo. Aunque solo sea por divertirme soy capaz de votar a Epaminondas, uno de los mejores estrategas de la Antigüedad, y elaborar toda una papeleta con sus contemporáneos, incluyendo, eso sí, a algunos espartanos para la lista del Senado.