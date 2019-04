Votando bajo la lluvia

Valencia no está hecha para la lluvia. Poco acostumbrados a salir de casa con botas de agua, paraguas, chubasqueros y otros tantos complementos indispensables en buena parte de España, los valencianos fruncimos el ceño cuando el día amanece lluvioso. No todos, lógicamente, pero sí los suficientes como para llenar la ciudad de atascos y las redes sociales de memes. Siempre hay quien recuerda la falta que le hace al campo que llueva, y no seré yo quien lo discuta, pero lo cierto es que las precipitaciones en Valencia son sinónimo de quejas matutinas, complicaciones al volante, niños sin recreo y planes cancelados porque 'con este tiempo a ver quién sale de casa'.

Esta Semana Santa, la Comunitat Valenciana se sumió en el mayor temporal de viento y lluvia en abril de los últimos cincuenta años -según la Universidad de Alicante-, que dejó tras de sí heridos, desprendimientos, calles anegadas y carreteras cortadas, además de dar al traste con las previsiones turísticas y las esperadas vacaciones de sol y playa. Para los valencianos que trabajamos estos días, la lluvia ha sido noticia y causa de ceños fruncidos. A mí me sirvió también como termómetro del renovado interés ciudadano por la política. Aunque no sé qué pasará el domingo, como repito a todo el que me pregunta estos días, tengo claro que la gente quiere votar. Se nota en las sobremesas, en las conversaciones de bar y también en Correos, con más del triple de solicitudes de voto que en 2015.

Yo voté el Jueves Santo en una oficina repleta de paraguas y chubasqueros. Aguardé mi turno mientras ciudadanos de todas las edades enviaban sus papeletas y algún rezagado pretendía conseguirlas a la vez que pedía el voto. A nadie pareció frenarle la lluvia ese día, ojalá el domingo nadie encuentre una excusa para quedarse sin votar.