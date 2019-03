Vota sense por

Diàriament apareix en els mijos de comunicació com els partits polítics que nos representen s'enredren en insults i descalificacions situant a la classe política en el nivell més baix de la cultura social. Pero de tots els insults i descalificacions vullc destacar l'obsessió de varis ministres atemorisant-nos dient que votar al PP o a Ciutadans és votar als que ells califiquen com a l'utradreta de Vox. Una falta de respecte quan són ells els primers que han de callar pels pactes fets per a alcançar el poder i que, per lo que ells diuen, són els pactes que volen per al futur.

Poc deu d'assustar-nos lo que diuen de votar a estos partits, quan ells han segut capaços de pactar en els que volen trencar a Espanya i que contínuament nos insulten en Europa, despreciant als nostres juges, a la nostra Constitució i a tot allò que representa el benestar del poble espanyol. Pacten per mantindre un poder que moralment no els correspon i la seua baixea els ha dut a assentar-se en el 'TORRAT' acceptant fins un 'relator', tirant el nom d'Espanya i del seu govern al fem.

En eixa mescla de populisme també han contat en la gent que tenen, sobre la seua consciència, si és que ne tenen, cents de morts que no tingueren més delicte que enfrontar-se als que feren de l'assessinat la seua raó de ser.

No menys despreciable és quan busquen el pacte en comunistes i anarquistes. Gent que quan perden en les urnes criden a les movilisacions, mentint al dir que la seua preocupació són les classes més humils i treballadores, mentres ells se rodegen de luxes i mansions faltant a les seues promeses.

Ningun espanyol deu d'assustar-se per votar als partits que respecten la Constitució i la convivència de tots. La por és votar a uns partits que no saben lo que volen i que són capaços de pactar sense trellat o inclús en el dimoni.