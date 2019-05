Vota, sabent

Sabem prou, ans de votar, per a fer útil socialment l'efecte de la papereta? No serà tan simple la resposta, si la despullem de les emocions i quimeres, de les apriorístiques fílies o fòbies. Una visió inteligent les desmonta, en un desig sincer de fer el be i complir en el deure. Tantes paraules sonores hui resulten fofes i més, promeses sospitoses de safanòria engatusadora. Pero ací resta el mèrit. No podem seguir deixant passar l'oportunitat per la porta de casa, tan crua i llaugera, per a que nos sorprenga desagradablement, si per indolència comodona, permetem que sure el despropòsit. Ni podrem queixar-nos el 27 pels polítics que hem elegit, pretextant ignorància.

Els valencians ixquérem massivament en juny del 97, farà enguany 22 anys, al carrer. Mig milló diu que érem. Protestàvem perque els polítics en Madrit opinaren en contra de la Llengua valenciana. Pero si en lloc dels crits, havérem fet lo que yo recomaní: traure uns atres tants llibres al carrer, escrits en valencià, els clams no s'haveren desventat. Des d'aquell temps, en el que no es posà remei i en els que han seguit, fent-nos sorts a lo que d'adoctrinament ha fet l'escola, vegem lo que passa en Catalunya, trencant Espanya. En Valéncia, a punt, de la bicicleta, compromís catalaner i Morella descoberta, en el desori faller; la morera tendral diu que nos convé TV3, perque parlem lo mateix... ¿No importa vore créixer als fills i nets en l'intoxicació? ¿O que nos toregen en Madrit, en saber cóm engolim la frustració?

Un poble, en vol democràtic, s'hauria de guanyar be, sabent alenar trellat. No tindrà por al hui, captant futur; ventilarà fums de boja; acaronarà germanor... sabrà perqué li apreta la sabata i cóm vendre espardenyes diferencials. Valéncia goja potencialitats que uns atres envegen. Votem-les.