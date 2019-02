Mientras que el presidente del Gobierno de la ficción (esto es 'Secretos de Estado' en Telecinco) ha despertado del coma, el presidente del Gobierno de la no ficción (esto es Pedro Sánchez) se ha convertido en protagonista de todas las tertulias televisivas y no precisamente por las decisiones que toma desde La Moncloa. En esta ocasión el Pedro que interesa es el escritor, puesto que su manual de resistencia ya está en la calle, y ha llamado la atención de colaboradores y presentadores. Y a quien no se da por aludido le envían reclamos con el fin de despertar su interés.

Si fuese Frank Underwood mandaría una cabeza de caballo. Si fuera el personaje de Javier Cámara en 'Vota Juan' remitiría una sarta de chorizos o un bote de melocotones en almíbar. Pero Pedro Sánchez demuestra mejor gusto. Al menos si nos referimos al presente que ha recibido Susana Griso en la redacción, según ha contado ella misma en su programa en Antena 3. «Si estas flores han llegado a ti es porque queremos invitarte para que vivas en primera persona el que será un momento muy especial», indicaba la nota que acompañaba el ramo. La relación del líder del PSOE con la tele es variable. A 'Espejo Público', de momento, no ha llamado en directo, como sí lo hizo con 'Sálvame'. Lo recuerda en su libro y la polémica que generó. La conversación debió de impactar tanto a Jorge Javier que ya ha revelado en antena que le votará. A él, a Carmena y a Errejón. Vota Pedro.

Sánchez cuenta en su libro que decidió acudir a 'El Hormiguero' y a 'Sálvame' ya que deseaba que los ciudadanos le conociesen bien y no se quedasen únicamente con la etiqueta de 'guapo' que le habían colocado. Problemas del primer mundo. A mí, que soy más frívolo, no me importaría que me sucediese algo así. Y a Juan Alberto Belloch, al parecer, tampoco. «Cuando era más joven me dijiste 'eres la persona más fea del mundo'», le reprochó ayer el que fuese alcalde de Zaragoza a Celia Villalobos en 'Espejo Público'. Y aquella se escudó con que tampoco él había afirmado de ella que era la más guapa. La política ha perdido a Villalobos y la tele ha ganado, me temo. Entre guapos anda el juego.