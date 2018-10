¿Nos estaremos volviendo todos locos? Tan sólo acudiendo a una esquizofrénica teoría conspiratoria pueden llegar a entenderse ciertas actitudes PABLO SALAZAR Domingo, 7 octubre 2018, 09:24

No me lo pregunto porque Torra el talibán le mande una carta al Papa o a Trump para pedir su mediación por Cataluña, ni siquiera por las imágenes de Barcelona con miles de jóvenes asaltando el Parlament, arrancando banderas, cegados por el odio, con miradas que dan miedo. Está claro que la escuela ha hecho su trabajo, que el supremacismo en que han sido educados en casa y en los colegios -más la ayuda inestimable de la tele catalana- ha acabado dando sus frutos. Ni siquiera me sorprendo ya al leer que la vicepresidenta del Gobierno valenciano, acosada por los problemas con los centros de menores e incapaz de cumplir con sus obligaciones en materia de dependencia, se dedica a entrar en una tertulia radiofónica de un programa de deportes para opinar sobre las declaraciones de un periodista que afirmó que un futbolista de élite no debe levantarse por la noche si su niño llora porque el descanso para él es sagrado, como si ese fuera de verdad el tema que preocupa a los valencianos. A mi ya hasta lo que diga Carmen Calvo me parece normal, tan curado estoy de espanto. Pero cuando recibo una nota de prensa de un denominado 'Grup de seglars i rectors del dissabte' en la que -con motivo del 9 d'Octubre- denuncian que la lengua valenciana está proscrita en la Iglesia de la Comunidad y afirman -siéntense si están de pie- que una Iglesia que ignora el valenciano «está favoreciendo que mucha gente valenciana ignore la Iglesia», entonces es cuando llego a la conclusión de que -como en las películas conspiratorias- hay en marcha una especie de envenenamiento masivo de la población mundial (o, como poco, de la española) y que se está empezando a notar en nuestra salud mental. Es decir, y para que yo lo entienda, que con todos los problemas que tiene la Iglesia (la valenciana, la española y la universal), con la falta de vocaciones, con una crisis de fe entre una juventud cada vez más apartada de los dogmas católicos, con los escándalos de pederastia que persiguen a parte del clero, con los templos (muchos de ellos) medio vacíos durante la eucaristía y con una media de edad entre sus asistentes altísima, con una gran parte de la población que a pesar de sus creencias se aleja de la práctica diaria porque no se siente representada por la jerarquía, con el poder político queriendo arrinconar a los colegios y a las universidades católicas porque así son o parecen más modernos y progresistas, con unos ayuntamientos intentando ver cómo cobrar -legal o ilegalmente- a la Iglesia por sus bienes inmuebles sin importarles la labor social que realiza la Institución, con las intrigas en la Santa Sede que tratan de desestabilizar a un Papa reformista y socialmente comprometido, con todo eso y mucho más, el que algunos «seglars i rectors» consideren que la no presencia del valenciano aleja a muchos valencianos de la Iglesia me reafirma en que, en efecto, hemos perdido el oremus.