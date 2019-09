No era esto lo que los valencianos necesitábamos. No era este desastre, esta desgracia, la que merecíamos después de tanta paciencia, de tanto laboral y colaborar. El violento temporal de 2019 ha golpeado sin piedad sobre la economía y la moral, sobre los sueños y aspiraciones de millares de familias que se afanan cada día por trabajar y progresar; y que ven en ello un castigo inmerecido del que no va a ser fácil levantarse.

Nos ocurre al compás de reloj del clima mediterráneo. Nos pasa, con malvada regularidad, cada quince, treinta, ochenta años... Y suele llegar cuando menos conviene, cuando las finanzas públicas se resienten y las privadas todavía no despegan. Ahora hace un siglo, en 1919, una gota fría idéntica sembró de destrucción y muerte Valencia, Alicante y Murcia: las huertas más famosas de España quedaron sembradas de luto y desolación, con docenas de muertos por rescatar y daños terribles en casas y cultivos.

Viene de lejos. Y el que tenemos no es solo un problema de prevención. Ahora estamos diez veces más alerta que en 1982 y cien veces más desarrollados, cubiertos por inversiones previsoras, que cuando el Albaida se llevó los puentes de Manuel, en los años veinte. O cuando Moixent, Los Alcázares, Ontinyent y Orihuela sufrieron latigazos iguales o peores que este. La nuestra -y Cavanilles ya estuvo allí para contarlo- es una geografía de ríos que buscan brutalmente su salida, torrenteras que se tragan los cultivos y cañaverales que atascan los puentes viejos hasta quebrarlos.

La moral de Valencia y Murcia es la del hombre que dobla la espalda sobre el suelo y levanta la mirada al cielo en demanda de respeto al esfuerzo hecho. Tejer y destejer. Y con demasiada frecuencia volver a empezar sobre el suelo embarrado o la casa en la que han quedado marcados los niveles de la desolación. Es demasiado injusto y repetitivo, pero es inevitable cuando se vive y se crea sobre una vieja marjal pantanosa, en la salida al mar de ríos violentos. Tenemos presas, como de la Bellús, que han evitado que el daño fuera más terrible. Tenemos canales, aliviaderos, motas y defensas; alertas, avisos y voluntarios. Pero el ciclo se repite sin piedad y todo esfuerzo se hace escaso cuando llega el fenómeno de siempre sobre un territorio muy congestionado o unos cauces espesos de cañaverales.

Haciendo lo mejor, poniendo en la mesa más dinero y más heroísmo que antaño, el resultado, sin embargo, vuelve este fracaso de barro, daños y lágrimas. De modo que es preciso volver a empezar. Para atender a los más necesitados y para recobrarlo todo; para limpiar la casa y adecentar la calle; para que la prevención no baje la guardia y el ánimo de la gente no se hunda en la depresión. El presidente Puig, en ese punto, ha evocado estos días la receta que otros emplearon ya en situaciones parecidas: hay que trabajar por «el alma colectiva, que está, en estos momentos, herida».