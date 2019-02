LA VOLTA CONVENCE

Esto se acaba. Hoy es el cierre, brillante como siempre. Llegamos a Valencia después de la etapa reina en la que comprobamos que los gallos que en teoría venían para ganar han estado de alguna forma impedidos por las estrategias, en las que hemos visto que no desean hacer más dura la etapa ni a 8 kilómetros de la meta. Deduzco que eso es porque la confianza de los líderes no es la adecuada. La etapa de ayer fue impresionante. A todos los que nos gusta el ciclismo pero también a los menos aficionados, les debe haber sorprendido la potencia de un hombre como Adam Yates. Sale con una fuerza, con una aceleración, digna de admirar. Tiene un nivel brutal. No hay que dejar escapar la oportunidad de darle el valor que tiene a Izagirre. Se va a llevar el triunfo final de la Volta, en la que hay que admitir Alejandro Valverde ha demostrado que está a un nivel impresionante. Debemos tener en cuenta el hecho de que un campeón del mundo como él venga a la Comunitat Valenciana y que a estas alturas de la temporada exhiba el nivel que ha exhibido, es para destacarlo. Eso dice mucho a su favor, pero también mucho a favor de la propia Volta porque ha conseguido que los grandes vengan y lo hagan con bastante dignidad. A la Volta se le quiere. Porque sólo hay que escuchar los comentarios que dicen los propios ciclistas, Valencia les convence por muchos conceptos, por el clima y por el diseño que ha preparado la organización. Disfrutemos hoy de un paseo triunfal por las calles de Valencia. Recuerdo con mucho cariño y entusiasmo cuando era profesional. Me viene a la memoria cuando lancé a Noël Dejonckheere para que se llevara el triunfo. Fui el último corredor al que le tocó lanzarlo en el equipo Seur para que ganara. Y ganó en el Ayuntamiento. Tuvimos una gran prima de Seur, de Pedro Cortés, que era el patrón aquí en Vaencia. Nos pidió que lo intentaramos y lo conseguimos. Para mí la etapa de Valencia vale doble por lo que significa. Disfrutemos pues de este regalo.