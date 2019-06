QUÉ VOLS SER TU DE MAJOR?

Esta pregunta nos la han fet de menut i la hem fet nosatres ya sent adults a més d'un chiquet, per vore lo que nos responien. Pero, ara, la resposta ya no sol ser la mateixa que díem nosatres. Puix l'u vol ser futboliste i guanyar molts diners, o astronauta per vore lo que hi ha per allà dalt o capità de barco i conéixer atres mars i atres gents. En canvi ahir, si ton pare, per tasca tenia que posar miges soles o clavar els tacons de la sabata, dies que sabater, i si apanyava cossis i llibrells, pensaves que ell faria lo mateix. El cas és que, casi se podia endevinar si sabies on treballava el pare. Si el veyes aparellar l'haca de bon matinet, al camp aniria també aquell monyicot, després de deprendre a llegir i saber les taules de multiplicar, per a que no l'enganyaren, més tart, a l'hora de cobrar. I procedint d'eixa manera, els oficis no se perdien i el tros de pa, guanyat per la seua pròpia suor, el tenia cadascú assegurat. Per això, contà Carl Sagan -astrònom americà, pioner en el camp de l'exobiologia- que, quan son yayo li va preguntar qué voldria ser de major, ell li va dir que astrònom. I son yayo li respongué: «Sí, me pareix be, ¿pero cóm te guanyaràs la vida?» I açò no fa tant de temps perque est astrònom va nàixer en 1934 i morí en 1996.

O siga que, ahir i hui, sempre guanyar-se la vida ha segut difícil, tant qui ha estat en una fàbrica, o en l'horta i ha tingut que llaurar i qui haja volgut viure dels seus llibres. Si no, podem pensar en lo difícil que era només fa uns cent anys poder menjar solament per escriure llibres. Ni Manuel Machado ni Juan Ramón Jiménez ni Baroja i molts atres podien dir que els sobraven els diners puix, tingueren que donar classes, escriure en els periòdics o eixercir de mege per a poder menjar. Estos lletrats, quan pels guanys pel treball del cap no eren suficients els calia fer extres, com a todos, o be en el camp o en un taller. Aixina que de menuts i de fadrinets estem per l'estil alguns. Pareix que no passe el temps: veus pobres demanant pel carrer; qui treballa i no troba descans i qui no fa res i viu be. Tot és qüestió de que te beneïxca la sort o no.